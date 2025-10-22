Harry Potter : hommage aux acteurs disparus de la saga

Alors que TF1 rediffuse la saga, rendons hommage à quelques actrices et acteurs disparus de Harry Potter, qui continuent de faire vivre la magie à l’écran.

TF1 replonge dans la magie de Poudlard

Depuis le 21 octobre et jusqu’au 9 décembre, TF1 diffuse chaque semaine un nouvel épisode de la saga Harry Potter, de L’École des sorciers aux Reliques de la Mort – Partie 2. L’occasion rêvée de redécouvrir les huit films qui ont façonné une génération entière, entre émerveillement, frissons et nostalgie.

Mais alors que l’on retrouve les visages familiers de Harry, Hermione, Ron, Dumbledore et les autres, une douce mélancolie s’installe : plusieurs comédiens et comédiennes emblématiques de la saga nous ont quittés. Leur empreinte, elle, demeure intacte. Cet article est une façon de leur dire merci – pour leur talent, leur humanité et la magie qu’ils ont laissée derrière eux.

Et avant de poursuivre, nous vous proposons une musique de fond…

Ces visages qui nous manquent

Richard Harris (Albus Dumbledore) – 1930 – 2002

Premier à incarner le directeur de Poudlard, Richard Harris avait donné à Dumbledore une sagesse et une tendresse inégalées. C’est sa petite-fille, grande lectrice de J.K. Rowling, qui l’avait convaincu d’accepter le rôle – promesse qu’il tiendra jusqu’à La Chambre des secrets. Sa disparition en 2002 a profondément marqué l’équipe, forçant la saga à lui trouver un successeur tout en conservant l’esprit du personnage qu’il avait créé.

Alan Rickman (Severus Rogue) – 1946 – 2016

Voix grave, regard perçant, présence magnétique : Alan Rickman a transformé Rogue en l’un des personnages les plus fascinants de la saga. J.K. Rowling lui avait confié très tôt le secret du destin de Rogue — il l’a gardé pendant dix ans, sans jamais le trahir. Son interprétation, à la fois froide et bouleversante, reste l’une des plus marquantes du cinéma moderne.

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) – 1950 – 2022

Géant au cœur tendre, Coltrane incarnait Hagrid avec une bienveillance infinie. Dans un documentaire anniversaire, il avait cette phrase magnifique : « “The legacy of the movies is that my children’s generation will show them to their children. So you could be watching it in 50 years’ time, easy. I’ll not be here, sadly… but Hagrid will.” » (« L’héritage de ces films, c’est que la génération de mes enfants les montrera à ses propres enfants. Dans cinquante ans, on pourra encore les regarder, sans problème. Moi, je ne serai plus là, hélas… mais Hagrid, lui, sera toujours là. »).

Sir Michael Gambon (Albus Dumbledore) – 1940 – 2023

Succédant à Harris dès Le Prisonnier d’Azkaban, Michael Gambon fit de Dumbledore un personnage plus énergique, plus moderne, mais toujours profondément bienveillant. Il assumait de jouer le rôle à sa manière : instinctive, libre, joyeuse. Les jeunes acteurs le décrivaient comme un partenaire généreux, toujours prêt à plaisanter entre deux prises.

Helen McCrory (Narcissa Malefoy) – 1968 – 2021

Derrière le regard glacial de Narcissa se cachait une grande comédienne, d’une élégance rare. Helen McCrory insufflait à son personnage une profondeur inattendue : une mère avant tout, prête à tout pour son fils. Son charisme irradiait à l’écran, comme au théâtre, où elle fut l’une des grandes figures de sa génération.

Richard Griffiths (Vernon Dursley) – 1947 – 2013

L’oncle Vernon, avec son air bougon et son humour involontaire, doit tout au talent de Griffiths.

Immense acteur de théâtre, il maniait la comédie avec la même rigueur que Shakespeare. Derrière son ton tonitruant, il apportait au film une touche de réalisme domestique – une anti-magie savoureuse.

Sir Leslie Phillips (Voix du Choixpeau magique) – 1924 – 2022

Sa voix chaleureuse et espiègle résonne encore dans la grande salle de Poudlard : « Difficile, très difficile… Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre ? ». Acteur populaire du cinéma britannique, il prêta sa voix au Choixpeau avec la même malice qui avait marqué toute sa carrière.

Dave Legeno (Fenrir Greyback) – 1963 – 2014

Ancien boxeur et acteur passionné, Dave Legeno incarnait le redoutable loup-garou Fenrir Greyback.

Derrière la brutalité du rôle, il cachait une personnalité calme et bienveillante. Il est décédé tragiquement lors d’une randonnée en Californie dans la Vallée de la Mort.

Elizabeth Spriggs (La Grosse Dame) – 1929 – 2008

Son portrait vivant, gardienne de la tour Gryffondor dans L’École des sorciers, reste un souvenir réjouissant. Grande dame du théâtre anglais, elle apportait à la saga cette touche de fantaisie et d’humour propre au meilleur du cinéma britannique.

Revoir Harry Potter, revivre la magie

Ces comédiennes et comédiens ont façonné un univers devenu mythique. Ils nous ont fait rire, trembler, rêver. Et même s’ils ne sont plus là, leurs visages demeurent — projetés sur nos écrans, gravés dans nos souvenirs.

Revoir Harry Potter en ce moment sur TF1, c’est bien plus qu’une soirée nostalgie : c’est un hommage vivant. Un rappel que le cinéma, comme la magie, est un art de la transmission. Voici le programme en détails :

21 octobre à 21h10 : Harry Potter à l’école des sorciers

28 octobre à 21h10 : Harry Potter et la chambre des secrets

4 novembre à 21h10 : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

11 novembre à 21h10 : Harry Potter et la coupe de feu

18 novembre à 21h10 : Harry Potter et l’ordre du Phénix

25 novembre à 21h10 : Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé

2 décembre à 21h10 : Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 1

9 décembre à 21h10 : Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2

Alors quand Dumbledore apparaîtra dans la lueur des chandelles, ou qu’Hagrid franchira les portes de Poudlard, pensons à eux. À leurs voix, leurs rires, leur humanité. Et profitons, tout simplement. Parce que chaque film est un sortilège de mémoire, et que la plus belle manière de leur dire merci, c’est de continuer à rêver avec eux.

