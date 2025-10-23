Un grand homme était à Lyon. Vénérable Monsieur du Cinéma, arpenteur poétique des métropoles depuis plusieurs décennies, il se trouvait pendant plusieurs jours dans celle qui a vu la naissance de son art qu’il continue encore et toujours d’explorer malgré ses 80 ans affichés au compteur : Michael Mann a reçu le 17e Prix Lumière ce vendredi 17 octobre 2025.

Dans un amphithéâtre bien rempli, l’octogénaire a reçu des mains d’Isabelle Huppert, récipiendaire de l’année passée, une récompense qu’il semblait presque gêné de recevoir. Modeste et bienveillant, l’homme derrière Révélations, Ali, Heat ou Miami Vice est un grand humaniste, et saisit l’occasion pour rappeler à quel point le septième art est important, enrichissant et source de partage.

Alors que le public, dont faisait partie avec joie l’auteur de ces lignes, a pu découvrir plusieurs montages célébrant l’histoire du cinéma, celle du festival et l’univers de Michael Mann, le vétéran a judicieusement rappelé un point important : le Festival Lumière a cela de particulier qu’il ne fait pas entrer les œuvres et les artistes en compétition, œuvrant plutôt pour rapprocher tout le monde et faire s’asseoir les gens les uns à côté des autres devant de grands écrans.

Et cette dimension humaniste, on ne la voit pas forcément au premier regard dans les réalisations d’un homme mettant souvent en scène des criminels ou des voleurs au sein de récits sombres et violents. Votre serviteur faisait partie de ceux qui ne connaissaient son cinéma que par ses classiques (Heat ou Collateral), mais la mise en lumière de l’univers du natif de Chicago pendant la 17ᵉ édition du festival, créé en 2009, révèle des profondeurs insoupçonnées et une « architecture souterraine » de narration dont l’analyse recèle des réflexions témoignant du vécu de l’homme, en tant qu’artiste et être humain. Car c’est une personnalité modeste et passionnante que l’on découvre, et qui ne cesse de transmettre à ses personnages complexes ses émotions avec une sincérité devant laquelle on ne peut rester de marbre. Autant dire qu’on attend de voir jusqu’où il va nous embarquer avec l’adaptation de son Heat 2.

Crédits : Pierre Ferrandis

Et alors que Thierry Frémaux a animé la soirée, ambassadeur expérimenté du septième art, qu’Isabelle Huppert a mis des mots sur les sensations provoquées par le travail du réalisateur célébré, ou que Camélia Jordana a mis en chanson les mêmes valeurs défendues avec sa reprise de « We Shall Overcome » de Pete Seeger, c’est peut-être Michael Mann lui-même qui a le mieux résumé, par un seul mot, son expérience pendant cette semaine. L’homme en a pourtant vu d’autres, mais comprend alors, en montant sur scène devant tout le monde, pourquoi « les grands réalisateurs n’avaient plus de mots en arrivant sur cette scène », résumant sa semaine vécue ainsi que le festival en lui-même par un seul mot : « Pure ». La classe.

Crédits : Simon Beauchamps / Le Blog Du Cinéma

Les films de Michael Mann font l’objet d’une rétrospective nationale organisée par l’A.D.R.C. (Agence nationale pour le développement du cinéma en régions), l’occasion toute trouvée pour parcourir à nouveau, ou pour la première fois, les univers conçus par le réalisateur.

Merci à l’agence Miam.

Simon BEAUCHAMPS

