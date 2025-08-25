KPOP DEMON HUNTERS : Netflix traque les démons… et les Oscars

Sorti fin juin sur Netflix, KPOP DEMON HUNTERS s’impose comme le film phénomène de l’été. Avec plus de 180 millions de visionnages, la plateforme ne s’arrête pas là et organise un nombre limité de séances karaoké. L’objectif est clair : transformer la frénésie en campagne pour remporter… les Oscars.

Rumi, Mira et Zoey. Ces dernières semaines, il n’y a qu’elles sur les réseaux sociaux. Impossible de passer à côté de ces trois coréennes aux voix d’anges et aux cheveux multicolores.

Leur groupe, Huntr/x, bat tous les records sur les plateformes d’écoute. Au point de devenir le premier girlband de KPop à atteindre la première place du Billboard Hot 100. De quoi faire de l’ombre aux populaires Twice, BTS et autres Blackpink.

Inutile de chercher des places pour leur prochain concert, car Huntr/x n’existe pas ! Les trois jeunes femmes ne sont que des personnages fictifs, dont les aventures sont racontées sur Netflix. Quand elles ne remplissent pas des stades, les chanteuses combattent des démons à l’aide d’armes et de mélodies parfaitement placées.

Depuis sa mise en ligne fin juin, KPOP DEMON HUNTERS est le long-métrage d’animation le plus regardé de la plateforme, avec plus de 180 millions de visionnages. De quoi propulser Rumi, Mira et Zoey sur le tapis rouge. Prochaine étape pour elles ? La course aux Oscars.

Aux côtés d’Ariana Grande et Rihanna ?

Cette année, les filles de Huntr/x pourraient performer au Dolby Theatre, le 15 mars, au même titre qu’Ariana Grande (WICKED : FOR GOOD), Rihanna (LES SCHTROUMPFS, LE FILM) et d’autres artistes pressentis pour la meilleure chanson originale. Netflix entend bien soumettre « Golden », le morceau phare du film. Un hymne pop sur l’acceptation de soi, où les héroïnes se mettent à nu.

Une décision surprenante, quand on sait combien il est difficile pour une production de plateforme de concourir aux Oscars. Les conditions d’éligibilité sont claires : le film doit avoir été projeté pendant une semaine complète au cinéma, à raison de trois séances par jour.

Pourtant, une poignée de privilégiés a bien pu le voir sur grand écran. Alors que le reste du monde regardait KPOP DEMON HUNTERS depuis son canapé, les habitants de San Francisco, Los Angeles et New York ont pu le découvrir au cinéma. Des projections ont été organisées du 20 au 26 juin, soit pendant exactement une semaine – pile ce qu’il faut pour pouvoir soumettre le film à l’Académie. La preuve que Netflix envisageait déjà une candidature et prévoyait un potentiel succès.

Une version karaoké

Seulement, nous voilà à la fin de l’été. L’engouement s’est essoufflé, et les chasseuses de démons se font moins présentes en ligne. Il faut donc relancer la machine au plus vite, alors que les Académiciens commencent leur visionnage des films soumis.

Avec un titre comme « Golden » qui cumule plus de 405 millions d’écoutes sur Spotify, le mode opératoire est tout trouvé : faire chanter les fans à l’unisson lors de séances karaoké. L’événement est limité à deux jours, les 23 et 24 août, et réservé au public nord-américain. Après tout, les membres de l’Académie des Oscars résident surtout aux États-Unis. C’est donc là-bas que ces projections feront le plus parler.

Cette sortie en salle permet à Netflix de capitaliser sur son film et de faire un joli coup de pub’. La plateforme le sait bien : tant qu’à choisir parmi les nombreux candidats, les Académiciens se tourneront probablement vers le plus populaire en premier.

Désormais, chaque détail compte pour transformer le phénomène pop en reconnaissance officielle. Reste à voir si Rumi, Mira et Zoey, héroïnes fictives en quête d’Idol Awards, sauront séduire une Académie bien réelle.

Lisa FAROU

Nos dernières bandes-annonces