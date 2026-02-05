Massacre à la tronçonneuse : A24 relance la franchise culte avec une série signée JT Mollner

C’est officiel : Massacre à la tronçonneuse s’apprête à faire son grand retour. Après une mise en concurrence très disputée, le studio A24 a remporté les droits de la franchise culte et développe actuellement une série télévisée, avec JT Mollner, Roy Lee et Glen Powell impliqués dans le projet. Une nouvelle ère s’ouvre pour Leatherface… et elle s’annonce nettement plus ambitieuse que les précédentes tentatives.

🪓 Massacre à la tronçonneuse revient sous forme de série télévisée

🏆 A24 a remporté les droits après une vente très disputée

🎬 JT Mollner, Roy Lee et Glen Powell sont impliqués

📺 Aucun diffuseur, casting ou date de sortie annoncés pour l’instant

A24 s’empare d’une icône de l’horreur

Selon Deadline et The Hollywood Reporter, A24 a finalisé début février l’acquisition des droits de Massacre à la tronçonneuse, mettant fin à plusieurs mois de discussions en coulisses. Le studio indépendant, devenu une référence du cinéma de genre moderne, entend repenser la saga sur le long terme, en privilégiant d’abord un format sériel.

Cette vente des droits a attiré de nombreux candidats prestigieux, preuve que la franchise reste l’une des plus convoitées de l’horreur américaine, plus de 50 ans après le film original de Tobe Hooper.

Une série en développement, pas (encore) un film

Contrairement aux précédentes relances, A24 ne démarre pas par un nouveau long-métrage. Une série télévisée est actuellement en développement actif, sans diffuseur annoncé à ce stade.

Le projet n’a pas encore reçu de feu vert officiel, mais les sources indiquent que :

l’écriture est en cours,

l’angle créatif est déjà défini,

et la série est pensée comme une réinvention ambitieuse, et non une simple redite.

Un film pourrait voir le jour plus tard, en fonction du succès de la série, mais rien n’a été confirmé à ce stade.

JT Mollner, Roy Lee et Glen Powell aux commandes

JT Mollner

Réalisateur du très remarqué Strange Darling, JT Mollner est pressenti pour diriger et co-développer la série. Son approche, plus sensorielle et tendue que spectaculaire, correspond parfaitement à l’ADN brut de la saga.

Roy Lee

Producteur incontournable du genre (The Ring, Ça, Barbare), Roy Lee apporte une solide expérience des franchises horrifiques modernisées avec succès.

Glen Powell

Glen Powell est impliqué côté production. Aucune annonce ne confirme sa présence à l’écran, mais son implication créative renforce le poids du projet dans l’industrie.

Pourquoi cette relance intrigue autant ?

Créée en 1974, Massacre à la tronçonneuse est l’un des piliers du cinéma d’horreur moderne. Pourtant, malgré de nombreux remakes et suites, aucune version récente n’a vraiment réussi à renouer avec la puissance du film original.

Le choix d’A24 change la donne :

un studio réputé pour son horreur psychologique et atmosphérique ,

, un format série permettant d’explorer la mythologie de Leatherface et de sa famille,

et de sa famille, une volonté affichée de s’éloigner du simple slasher répétitif.

Tout laisse penser que cette nouvelle version cherchera davantage la tension, le malaise et l’ancrage social que l’accumulation de scènes chocs.

Ce que l’on sait… et ce qui reste flou

Confirmé

A24 détient désormais les droits de Massacre à la tronçonneuse

Une série télévisée est en développement

est en développement JT Mollner, Roy Lee et Glen Powell sont officiellement associés au projet

À venir

Le diffuseur (streaming ou chaîne)

Le casting

Le cadre narratif exact (reboot, nouvelle timeline, réinterprétation)

Aucune date de tournage ou de diffusion n’a encore été communiquée.

Un pari risqué… mais excitant

Après l’échec critique du film Netflix de 2022, la franchise semblait dans une impasse.

Avec A24, Massacre à la tronçonneuse pourrait enfin retrouver une identité forte, plus fidèle à l’esprit poisseux et dérangeant du film de 1974 — tout en parlant au public d’aujourd’hui.

Leatherface n’a peut-être pas dit son dernier mot.

