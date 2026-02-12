Mort de James Van Der Beek : l’hommage bouleversant de Katie Holmes (« Dawson »)

James Van Der Beek, l’interprète inoubliable de Dawson Leery, s’est éteint à l’âge de 48 ans des suites d’un cancer colorectal. Une disparition qui bouleverse le monde de la télévision et ses anciens partenaires, à commencer par Katie Holmes qui a rendu un hommage vibrant à celui avec qui elle a partagé l’affiche pendant six saisons.

C’est une page de la culture pop qui se tourne avec le départ prématuré de James Van Der Beek. Si l’acteur avait su diversifier sa carrière, notamment avec une autodérision remarquée dans Don’t Trust the B—- in Apartment 23 ou sa performance dans Pose, il restera pour beaucoup le visage de l’introspection adolescente des années 2000.

Sa partenaire de toujours, Katie Holmes, a brisé le silence via un message d’une grande délicatesse. Très touchée, celle qui prêtait ses traits à Joey Potter a décrit ce deuil comme « beaucoup de choses à encaisser », soulignant la chance d’avoir partagé une telle aventure à ses côtés. « Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu partager une partie du chemin de James. Il est aimé », a-t-elle confié.

L’actrice a également partagé un texte plus personnel, évoquant la complicité artistique unique qui les liait sur le plateau : « Partager l’espace avec ton imagination était sacré – respirer le même air dans ce pays de l’imaginaire en ayant la certitude que nos cœurs étaient en sécurité dans leur expression ». Elle se remémore avec tendresse les souvenirs de leur jeunesse commune, entre « éclats de rire, conversations sur la vie et chansons de James Taylor ».

Saluant la « bravoure » et la « force » de son ami face à la maladie, Katie Holmes a conclu son hommage par une pensée pour l’épouse de l’acteur, Kimberly, et leurs six enfants, leur promettant d’être « toujours là pour eux ». Un soutien qui fait écho à celui de l’ensemble de la famille Dawson, dont Mary-Margaret Humes (sa mère à l’écran) et Joshua Jackson, tous profondément marqués par la perte d’un homme dont l’empreinte restera indélébile.

