L’Amour Ouf ou Five Nights at Freddy’s ? Le top Saint-Valentin

Fleurs et chocolats ou hémoglobine et paranoïa ? Pour la Saint-Valentin, le monde se divise traditionnellement en deux camps. Entre les adeptes des « happy endings » et ceux pour qui l’amour est un long métrage d’horreur, notre partenaire, le guide de streaming JustWatch, a tranché en révélant les tendances de visionnage en France.

L’amour avec un grand A : le triomphe de L’AMOUR OUF

Pour les éternels romantiques, le classement ne laisse place à aucun doute : le cinéma français a repris ses droits sur le cœur des spectateurs. En tête de liste, on retrouve L’AMOUR OUF. Réalisé par Gilles Lellouche, ce drame passionnel semble avoir détrôné les standards américains grâce à son ambition visuelle et son récit s’étalant sur plusieurs décennies.

Le reste du top 10 des « Pro-Valentins » mélange habilement nouveautés et valeurs refuges. Si les récentes productions comme À CONTRE-SENS ou TOUT SAUF TOI occupent le haut du pavé, les classiques indémodables tels que TITANIC, PRETTY WOMAN ou LE JOURNAL DE BRIDGET JONES continuent de rassurer les cœurs tendres. Une preuve, s’il en fallait une, que le besoin de « feel-good » reste le moteur principal de cette fête.

Les comédies sont majoritaires et prouvent l’importance du happy ending dans les romances.

Anti-Valentin : quand le streaming vire au cauchemar

À l’opposé du spectre, les « Anti-Valentins » préfèrent visiblement célébrer le 14 février avec une bonne dose d’adrénaline et de malaise. Ici, pas de déclarations enflammées, mais une plongée dans l’horreur pure. C’est le phénomène FIVE NIGHTS AT FREDDY’S qui domine ce classement alternatif, suivi de près par le choc visuel de Coralie Fargeat, THE SUBSTANCE, récompensé aux Oscars pour ses maquillages saisissants.

Ce classement des allergiques au rose bonbon met également en avant des thrillers psychologiques et des drames sombres. On y croise des œuvres majeures comme OLD BOY, SHUTTER ISLAND ou encore le triomphe français ANATOMIE D’UNE CHUTE. Une sélection qui démontre que pour beaucoup, la meilleure façon d’exorciser les clichés amoureux est encore de se confronter à la noirceur humaine, que ce soit à travers le crime ou la guerre, thèmes centraux d’OPPENHEIMER ou SE7EN.

Que vous choisissiez la tendresse ou la terreur, ces classements rappellent que le cinéma est avant tout un terrain de débat et de diversité. Retrouvez plus de conseils de visionnage dans nos colonnes pour choisir votre prochain film en streaming.

