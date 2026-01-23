Netflix frappe fort : l’annonce choc de l’annulation de deux séries très attendues

Coup de tonnerre chez Netflix : la plateforme vient d’annoncer l’annulation de deux séries très suivies, dont une finissant sur un cliffhanger qui n’aura jamais de suite. Cette décision surprise tombe alors même que les titres figuraient encore dans les classements de visionnage de la plateforme.

• Netflix a officiellement annulé The Abandons et The Vince Staples Show.

• The Abandons se termine sur un cliffhanger non résolu, ce qui agace de nombreux fans.

• Ces annulations s’inscrivent dans une stratégie de réduction du catalogue et recentrage sur les séries les plus performantes.

• La décision relance le débat sur la viabilité des séries ambitieuses sur les plateformes de streaming.

La plateforme a confirmé que :

The Abandons , western dramatique ambitieux avec Lena Headey et Gillian Anderson , ne sera pas renouvelé après sa première saison.

, western dramatique ambitieux avec et , ne sera pas renouvelé après sa première saison. The Vince Staples Show, comédie satirique co-créée par le rappeur Vince Staples, s’arrêtera aussi après deux saisons.

Résultat : des millions de téléspectateurs restent sur leur faim — et la fin ouverte de The Abandons ne trouvera jamais de réponse officielle.

Des annulations qui interrogent la stratégie Netflix

Cette décision s’inscrit dans un contexte de tri sévère du catalogue de Netflix, qui aurait déjà stoppé le thriller espagnol Billionaires’ Bunker pour des raisons similaires.

Même avec une première saison bien reçue et une présence régulière dans le top 10 de la plateforme, The Abandons n’a pas atteint les seuils d’audience jugés suffisants pour justifier un renouvellement, malgré la présence de grandes stars à l’écran.

Cette stratégie pourrait refléter une tendance plus large : Netflix privilégierait désormais des séries avec des performances ultra-fortes ou un potentiel mondial immédiat, au détriment de projets plus « cultes » mais plus nichés.

Impact immédiat sur les fans et sur l’industrie

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été immédiates :

• Des pétitions pour sauver The Abandons circulent déjà, soutenues par des communautés de fans frustrés.

• Certains critiques estiment que l’annulation sur cliffhanger pourrait dissuader les créateurs de s’investir dans de grands arcs narratifs pour les plateformes de streaming.

Analyser ces décisions montre aussi un changement de paradigme dans le streaming : l’époque des renouvellements « par fidélité artistique » semble s’effacer devant des métriques purement basées sur les chiffres d’écoute et l’engagement immédiat.

