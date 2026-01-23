Sinners : le film phénomène qui réécrit l’histoire des Oscars 2026

Jamais un film d’épouvante-historique n’avait fait autant parler de lui. Sinners, le dernier long-métrage de Ryan Coogler, s’est installé en tête des nominations aux Oscars 2026, pulvérisant un record qui tenait depuis des décennies. Entre performance critique, succès public et reconnaissance académique, retour sur ce qui pourrait bien être l’un des événements cinéma majeurs de l’année.

· Réalisé par Ryan Coogler, Sinners est porté par Michael B. Jordan dans un double rôle et mêle drame historique et fantastique. Le film a marqué l’histoire des Oscars en décrochant 16 nominations pour l’édition 2026, un record absolu, avec une présence dans toutes les catégories majeures.

· Acclamé par la critique, il explore des thèmes forts comme l’identité, le racisme et l’héritage culturel américain. Reste désormais à voir si cette domination dans les nominations se confirmera lors de la cérémonie, prévue le 15 mars 2026.

Un record historique pour Sinners

Aux 98ᵉ Academy Awards, Sinners a obtenu 16 nominations, établissant un nouveau record historique pour le plus grand nombre de citations jamais reçu par un film. Il dépasse ainsi les anciennes marques de classiques comme Titanic, La La Land et All About Eve.

Parmi les catégories majeures, le film est nommé pour :

Meilleur film

Meilleur réalisateur pour Ryan Coogler

pour Ryan Coogler Meilleur acteur pour Michael B. Jordan

pour Michael B. Jordan Meilleur scénario, entre autres.

Qu’est-ce qui fait battre Sinners

Sinners mélange habilement drame historique, éléments fantastiques et une forte dimension sociale. Installé dans l’Amérique des années 1930, le film explore des thèmes de racisme, d’identité et de folklore à travers l’histoire de jumeaux confrontés à des forces surnaturelles, tout en rendant hommage à la culture du blues.

Ce ton hybride — entre cinéma d’auteur, genre et fresque culturelle — a séduit autant la critique que le public, lui valant une présence dominante dans les récompenses des critiques et lors des nominations majeures.

Succès critique et course aux prix

Avant même les Oscars, Sinners avait déjà brillé lors des Critics Choice Awards, où il a dominé avec 17 nominations et plusieurs victoires importantes.

Ce parcours serré — entre succès critique et nominations prestigieuses — place le film parmi les grands favoris de la saison des récompenses, aux côtés d’autres favoris comme Une bataille après l’autre, Hamnet ou Marty Supreme.

Impact et perception du public

Sinners n’est pas qu’un objet de fascination académique : il a aussi marqué les spectateurs. Avec des recettes mondiales solides et une présence forte dans les listes de fin d’année, il prouve que le cinéma de genre peut conquérir le grand public tout en étant reconnu par ses pairs .

n’est pas qu’un objet de fascination académique : il a aussi marqué les spectateurs. Avec des recettes mondiales solides et une présence forte dans les listes de fin d’année, il prouve que . Le film a également suscité des discussions sur la manière dont l’Académie récompense les œuvres de genre — traditionnellement moins présentes dans les catégories principales.

Ce qui reste à savoir

La cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars 2026, et si Sinners est favori pour de nombreux prix, le résultat final reste incertain. Les enjeux clés incluent :

· Et si Michael B. Jordan parviendra à décrocher sa première statuette dans la catégorie Meilleur acteur.

· Si le film emportera la statuette du Meilleur film face à ses concurrents.

· Comment les catégories techniques et artistiques (effets visuels, scénario, etc.) récompenseront cette œuvre hybride.

En attendant la cérémonie, ce « phénomène vampirique » pourrait bien redéfinir la manière dont Hollywood célèbre le cinéma de genre — et faire entrer Sinners dans la légende.

