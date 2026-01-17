Netflix et Warner Bros. : l’acquisition qui redessine le cinéma mondial

Après des semaines de rumeurs et de bras de fer entre géants de l’entertainment, Netflix est sur le point de racheter Warner Bros. Discovery pour une somme colossale, une opération qui pourrait changer la manière dont les films sont produits, distribués et consommés. Voici l’essentiel de ce dossier majeur, ses enjeux et ce qu’il reste à trancher pour l’industrie du cinéma.

· Netflix s’apprête à acheter Warner Bros. Discovery pour environ 82,7 milliards de dollars, créant un nouveau géant du cinéma et du streaming.

· La transaction fait face à une offre concurrente de Paramount Skydance, accompagnée de mouvements juridiques.

· Netflix assure qu’il maintiendra des fenêtres théâtrales d’au moins 45 jours pour les films Warner.

· Les autorités réglementaires auront le dernier mot sur la faisabilité de l’opération.

Un deal historique à Hollywood

Netflix a conclu un accord avec Warner Bros. Discovery pour acquérir une grande partie de ses actifs – les studios de cinéma et de télévision ainsi que la plateforme HBO Max – pour un montant total d’environ 82,7 milliards de dollars (soit autour de 83 milliards avec la dette) : c’est l’une des plus grandes opérations de fusion-acquisition jamais vues dans le secteur du divertissement.

L’opération ne concerne pas les chaînes câblées comme CNN ou Discovery, qui doivent être séparées dans une entité indépendante avant la finalisation du rachat prévue entre fin 2026 et 2027.

Une bataille d’offres digne d’un script hollywoodien

Dès fin 2025, plusieurs acteurs se sont positionnés :

Netflix a été le premier à annoncer officiellement son intention d’acheter Warner Bros. pour 72 milliards de dollars hors dette, évaluant l’opération totale à 82,7 milliards.

Paramount Skydance est entré dans la course avec une offre hostile plus élevée , estimée à plus de 108 milliards pour l’ensemble du groupe WBD, incluant télévision et studios.

Paramount est allé jusqu’à poursuivre Warner Bros. Discovery en justice pour obtenir davantage d’informations sur les offres en lice et tenter de convaincre les actionnaires. Une requête visant à accélérer le processus judiciaire a d’ailleurs été refusée par un juge du Delaware, ce qui retarde l’escalade du conflit.

Ce qui change pour l’industrie du cinéma

Pour les salles et la fenêtre de diffusion

L’une des préoccupations majeures concerne l’avenir des sorties en salles : Netflix a souvent été perçu comme une menace pour le modèle traditionnel de distribution. Dans un nouvel entretien, le co-CEO Ted Sarandos a toutefois assuré que si le rachat est finalisé, les films produits par Warner Bros. continueront à bénéficier d’une fenêtre d’exploitation en salles d’au moins 45 jours, rassurant les exploitants et les cinéphiles.

Ce point est particulièrement scruté : certains observateurs craignaient que Netflix n’impose des fenêtres plus courtes, ce qui pourrait fragiliser davantage les circuits traditionnels.

Pour les consommateurs et les franchises

Si l’accord est validé, Netflix réunirait sous une même bannière un catalogue de succès planétaires : Harry Potter, l’univers DC, Game of Thrones, Friends ou encore Le Seigneur des anneaux — des franchises historiques qui viendraient enrichir la plateforme.

Pour les abonnés, cela signifie potentiellement un guichet unique de contenus, mais aussi une concentration du pouvoir culturel entre les mains d’un seul acteur…

Les salles de cinéma et les créateurs sur le qui-vive

L’annonce du rachat de Warner Bros. par Netflix n’a pas seulement fait réagir les marchés financiers : elle a aussi suscité de vives discussions du côté des exploitants de salles et des cinéastes. Depuis plusieurs années, Netflix entretient une relation ambivalente avec le cinéma en salles, oscillant entre sorties événementielles limitées et diffusion quasi immédiate sur sa plateforme.

Si Ted Sarandos a tenu à rassurer en promettant le maintien de fenêtres d’exploitation d’environ 45 jours pour les films Warner, de nombreux professionnels restent prudents. Les exploitants redoutent qu’à moyen terme, la logique du streaming ne reprenne le dessus, avec des sorties plus courtes ou plus sélectives, concentrées sur les seuls blockbusters.

Du côté des réalisateurs et producteurs, les réactions sont partagées. Certains y voient l’opportunité de budgets plus solides et d’une visibilité mondiale accrue, quand d’autres craignent une standardisation des projets, davantage orientés vers la performance algorithmique que vers le risque artistique. Une chose est sûre : ce rachat place Netflix en position d’arbitre central entre cinéma d’auteur, franchises et salles obscures – un rôle inédit qui sera scruté de très près dans les mois à venir.

Les zones d’incertitude

Même si Netflix et Warner ont conclu un accord de principe, plusieurs éléments restent en suspens :

L’approbation des autorités anti-trust aux États-Unis, en Europe et dans d’autres grandes juridictions est nécessaire pour que l’opération soit finalisée.

La bataille juridique et financière avec Paramount Skydance pourrait encore rebattre les cartes si de nouveaux éléments apparaissent avant la réunion des actionnaires.

L’impact réel sur la production indépendante, la diversité des films et la santé des salles reste difficile à mesurer à ce stade.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

Nos dernières bandes-annonces