Le nouveau trailer explosif de The Drama avec Zendaya & Robert Pattinson promet un printemps 2026 brûlant

Découvrez le tout nouveau trailer de The Drama, le film très attendu avec Zendaya et Robert Pattinson : romance intense, secrets lourds et performances imprévisibles au programme. Bande-annonce révélée cette semaine et déjà buzz sur le web.

💥 Nouvelle bande-annonce officielle dévoilée cette semaine

🎭 Romance dramatique intense portée par Zendaya et Robert Pattinson

🎥 Sortie française en salles prévue le 8 avril 2026

🌟 Film produit par A24, réalisé par Kristoffer Borgli

🎬 Déjà perçu comme l’un des films événement du printemps 2026

Le dernier trailer officiel de The Drama, long métrage A24 porté par Zendaya et Robert Pattinson, vient tout juste d’être dévoilé et enflamme déjà la toile.

Dans cette romance dramatique pas comme les autres, Emma (Zendaya) et Charlie (Pattinson) sont un couple fiancé à quelques jours de leur mariage lorsqu’un secret intime ressurgit et menace de tout faire voler en éclats.

Le trailer met en scène une relation au bord de la rupture, où humour noir, tension émotionnelle et révélations explosives se mêlent. On y voit clairement le couple osciller entre promesses d’amour éternel et confrontations brutales, donnant à cette histoire de mariage une profondeur inattendue.

The Drama est prévu en salles le 3 avril 2026, ce qui en fait l’un des films les plus attendus du printemps ciné. Cette sortie s’inscrit dans une année chargée pour les deux stars, qui partageront également l’affiche dans L’odyssée de Christopher Nolan et dans Dune : troisième partie.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

