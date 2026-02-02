Top 10 des blockbusters incontournables de 2026 (et pourquoi ils font déjà le buzz)

L’année 2026 n’a pas encore commencé qu’elle s’annonce déjà comme l’une des plus spectaculaires de la décennie au cinéma. Suites ultra-attendues, franchises cultes de retour, adaptations ambitieuses et projets de réalisateurs stars : Collider a classé les 10 blockbusters que le public attend le plus. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les studios n’ont pas l’intention de lever le pied.

🍿 Plusieurs films visent clairement le milliard de dollars au box-office

🎬 2026 sera dominée par les franchises et les suites événementielles

🌍 Animation, SF, super-héros et grands récits épiques seront au cœur de l’année

Hunger Games : Lever de soleil sur la Moisson

La saga dystopique revient avec une préquelle centrée sur les Hunger Games originels. Un retour stratégique pour une franchise toujours très populaire, qui promet un ton plus sombre et politique.

Les Minions 3

Pas de surprise : les Minions continuent de régner sur le box-office mondial. Universal mise à nouveau sur l’humour absurde et le public familial, avec une sortie estivale déjà cochée par les exploitants.

The Mandalorian & Grogu

Premier film Star Wars issu directement de l’univers Disney+. Le duo culte débarque sur grand écran, avec l’objectif clair de réconcilier les fans avec la saga après des années contrastées.

Vaiana (version live-action)

Disney transforme son immense succès animé en film live. Dwayne Johnson reprend son rôle de Maui, et le studio espère recréer la magie… tout en séduisant une nouvelle génération.

Super Mario Bros., le film 2

Après un premier opus milliardaire, Nintendo et Illumination visent encore plus haut. Cette suite est attendue comme l’un des plus gros cartons commerciaux de 2026.

Toy Story 5

Oui, Pixar ressort encore ses jouets. Mais la franchise reste un monument émotionnel, et ce nouvel épisode pourrait bien jouer la carte de la transmission et de la nostalgie intelligente.

Spider-Man : Brand New Day

Nouveau départ pour Peter Parker après les événements de No Way Home. Marvel promet une approche plus intime, tout en préparant l’avenir du Spider-Man de Tom Holland.

Dune : Troisième partie

Denis Villeneuve poursuit son adaptation monumentale de Frank Herbert. Après deux films acclamés, ce troisième volet est attendu comme l’apothéose de la saga.

L’Odyssée

Christopher Nolan s’attaque au mythe fondateur d’Homère. Peu d’informations filtrent, mais l’association Nolan + épopée antique suffit à faire grimper l’attente au maximum.

Les Hauts de Hurlevent

Emerald Fennell revisite le classique d’Emily Brontë avec une approche moderne et stylisée. Un projet plus audacieux que spectaculaire, mais déjà très commenté.

Pourquoi ces films font autant parler d’eux

Ce top 10 illustre parfaitement la stratégie actuelle d’Hollywood : sécuriser le box-office avec des licences fortes, tout en injectant un peu de prestige via des auteurs reconnus comme Nolan ou Villeneuve. Résultat : une année 2026 pensée comme un marathon de gros événements, presque film par film.

Ce qu’il reste à surveiller

Les dates de sortie définitives, encore susceptibles de bouger

Les premières bandes-annonces, qui pourraient redistribuer les cartes

L’accueil critique, notamment pour les suites très tardives (Toy Story 5, Hunger Games)

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

Nos dernières bandes-annonces