STRANGER THINGS – CHRONIQUES DE 1985 : Netflix dévoile le teaser du spin-off et confirme sa date de sortie en France

L’univers de Stranger Things n’a pas dit son dernier mot. Netflix vient de dévoiler le premier teaser officiel de Stranger Things : Chroniques de 1985, le tout premier spin-off de la saga culte. Nouvelle époque, nouveaux personnages, menace inédite à Hawkins… et surtout une date de sortie enfin fixée en France. On fait le point sur ce que révèle cette extension très attendue.

🎬 Titre français : Stranger Things : Chroniques de 1985

📺 Plateforme : Netflix

🗓️ Date de sortie (France) : 23 avril 2026

📍 Lieu : Hawkins, Indiana

🧩 Concept : spin-off narratif indépendant

👾 Menace : nouvelle, encore tenue secrète

Un teaser qui replonge immédiatement à Hawkins

En quelques secondes à peine, le teaser pose son ambiance : Hawkins, 1985, des rues calmes en apparence, une Amérique provinciale figée dans ses habitudes… et cette sensation familière que quelque chose ne tourne pas rond.

Netflix ne montre presque rien, mais suggère beaucoup : regards inquiets, lieux du quotidien transformés en zones de danger, et une atmosphère plus pesante que nostalgique. Chroniques de 1985 semble vouloir explorer une facette plus sourde, presque paranoïaque, du mythe Stranger Things.

Une histoire inédite et une nouvelle menace

Contrairement à la série principale, Stranger Things : Chroniques de 1985 ne suit ni Eleven ni le groupe original. Le spin-off raconte une histoire totalement nouvelle, centrée sur de jeunes habitants de Hawkins confrontés à des phénomènes étranges liés à un programme secret jusqu’ici inconnu.

L’Upside Down n’est pas explicitement nommé dans le teaser, et c’est tout l’enjeu : explorer les répercussions cachées des événements passés, et montrer que Hawkins n’a jamais vraiment été débarrassée du mal.

Netflix promet un récit plus autonome, pensé pour être regardé sans connaître toute la série mère – tout en restant profondément connecté à son univers.

Date de sortie confirmée en France

Après de longues spéculations, Netflix a officialisé l’information : Stranger Things : Chroniques de 1985 sortira le 23 avril 2026 en France sur Netflix.

Un choix de calendrier qui tranche avec les sorties estivales habituelles de la franchise, et qui confirme une orientation plus sombre, presque thriller, pour ce spin-off.

Un casting entièrement renouvelé

Aucun visage iconique de Stranger Things n’apparaît dans le teaser, et c’est assumé. Chroniques de 1985 introduit un nouveau groupe de personnages, incarnés par de jeunes acteurs encore peu connus du grand public.

L’objectif est clair :

ne pas dépendre de la série originale

offrir une porte d’entrée fraîche dans l’univers

permettre, éventuellement, des connexions discrètes ou surprises avec des figures déjà connues

Netflix reste volontairement flou sur ce point.

Pourquoi ce spin-off intrigue déjà autant

Stranger Things reste l’une des licences les plus populaires de Netflix

Le format spin-off permet de prolonger l’univers sans en diluer l’impact

L’année 1985 est au cœur de l’esthétique de la saga

Le teaser a immédiatement déclenché théories et analyses chez les fans

Netflix semble ici tester un modèle durable : faire de Hawkins un univers narratif à part entière, capable d’accueillir plusieurs histoires.

Ce qu’il reste à découvrir

Plusieurs zones d’ombre subsistent :

Le nombre exact d’épisodes

Le degré de supervision des frères Duffer

Les liens précis avec la saison finale de Stranger Things

Le véritable visage de la menace au cœur du récit

Autant d’éléments que Netflix distillera probablement au compte-gouttes.

Stranger Things : Chroniques de 1985 ne donne pas l’impression d’un simple produit dérivé. En changeant de point de vue et en s’éloignant de ses héros emblématiques, la série tente quelque chose de plus risqué… mais aussi de plus stimulant.

Si l’écriture suit, Hawkins pourrait devenir l’un des univers sériels les plus riches de Netflix.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

Nos dernières bandes-annonces