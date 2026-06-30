Cette semaine encore, le mystère l’emporte sur la romance : un fantôme insulaire et une histoire d’amour née d’un mauvais numéro se disputent le sommet des audiences. JustWatch a compté les votes, voici le verdict.

Côté films, l’amour gagne (presque) à tous les coups

Si tu m’écoutes prend la première place du classement. Jill, jeune pâtissière, laisse régulièrement des messages vocaux sur l’ancien numéro de sa sœur décédée pour apprivoiser son deuil. Elle ignore que ces messages sont désormais écoutés par Wes, le nouveau propriétaire de la ligne, profondément touché par son histoire. Le hasard finit par les réunir et une complicité sincère s’installe entre eux, mais Wes porte un secret capable de tout faire basculer. Plus leur lien se resserre, plus ce mensonge devient intenable, et lorsqu’il éclate enfin, Jill doit choisir entre la trahison qu’elle ressent et les sentiments qu’elle n’a pas réussi à étouffer.

Les Moutons détectives s’installe en deuxième position. Chaque soir, un berger passionné lit des romans policiers à son troupeau, persuadé que ses bêtes n’y comprennent rien. Quand il est retrouvé mort dans des circonstances troubles, les moutons, eux, ne doutent de rien : c’est un meurtre. Bien décidés à confondre le coupable avant les humains, ils se lancent dans une enquête aussi cocasse que périlleuse, où indices et fausses pistes les éloignent vite de leur paisible pâturage pour les plonger dans un monde nettement plus retors qu’ils ne l’imaginaient.

Lucky complète le podium. May mène une existence en apparence tranquille, jusqu’à ce qu’un inconnu s’introduise chez elle chaque nuit pour tenter de la tuer. Le plus déroutant n’est pas l’agression elle-même, mais l’indifférence de son entourage, qui semble trouver la situation parfaitement normale. Seule face à une menace qu’elle ne comprend pas, May cherche des réponses qui ne font qu’épaissir le mystère, à mesure que la frontière entre réalité et cauchemar s’efface.

Côté séries, Widow’s Bay ne lâche rien

Widow’s Bay conserve la tête du classement cette semaine. Tom Loftis, maire d’une île isolée de Nouvelle-Angleterre, veut relancer l’économie locale en attirant les touristes. Malgré les mises en garde des habitants, il refuse de croire aux légendes qui présentent l’île comme maudite. Mais les phénomènes surnaturels reviennent, la peur gagne la communauté, et Tom se retrouve confronté à des créatures inquiétantes, à des événements inexpliqués et à un secret enfoui dans l’histoire de l’île.

House of the Dragon recule à la deuxième place. Près de deux siècles avant les événements de Game of Thrones, la maison Targaryen règne sans partage sur les Sept Couronnes grâce à ses dragons. Quand la succession du roi Viserys est contestée, les rivalités familiales explosent et divisent le royaume en deux camps. Alliances fragiles, ambitions dévorantes et trahisons s’enchaînent, jusqu’à rendre la guerre inévitable pour la puissante dynastie.

2 Irréel

From ferme ce podium. La série suit des voyageurs piégés dans une ville mystérieuse dont personne ne peut s’échapper. Les habitants doivent survivre face à des créatures nocturnes capables de prendre apparence humaine pour mieux les piéger, et ne trouvent refuge la nuit que dans des maisons protégées par d’étranges talismans. Entre tentatives pour percer les règles de la ville et tensions grandissantes entre survivants aux secrets bien gardés, l’angoisse ne retombe jamais vraiment.

Ne pas fermer les yeux – Tribune La communauté ciné/séries francophone prend la parole sur ce que le Rassemblement National représente pour le cinéma français, le CNC et la liberté de création. Lire la tribune et cosigner →

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-06-30 par Yannick HENRION : https://www.leblogducinema.com/actualites/breves/top-streaming-widows-bay-si-tu-mecoutes-65539479/