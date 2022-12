Un livre initiatique du cinéma pour les enfants

« Le meilleur du cinéma pour les enfants », tel est le titre de cet ouvrage mettant à l’honneur une sélection de films pour les enfants de 3 à 6 ans.

Il est parfois difficile de présenter le 7e art à des enfants, surtout lorsqu’ils sont encore petits. L’accessibilité au cinéma et aux films – que ce soit un court ou un long métrage – peut être freiné par bon nombre de raisons. Et Benshi a décidé de faciliter cet accès.

Mais qui est Benshi ? Benshi est une plateforme de vidéo à la demande par abonnement, axée plutôt aux 2-11 ans et qui fait la part belle au cinéma. Née en 2016 du Studio des Ursulines, une salle de cinéma indépendante parisienne, elle est fondée par Adrien et Louis-Paul Desanges.

Édité par Le Seuil Jeunesse, « Le meilleur du cinéma pour les enfants » est un guide qui renferme un catalogue de films recommandés par Benshi pour les enfants de 3 à 6 ans.

Illustré par Clotilde Perrin, l’ouvrage recèle bon nombre de pépites, parfois inconnues du grand public.

Il en va de même pour des métrages qu’on pensait à la base désuets ou non adaptés, et qui pourtant méritent toute notre attention. Un très bon moyen de s’attaquer aux préjugés : « c’est un film, pas un dessin animé », « il a l’air tout vieux », « il est en noir et blanc », « ce n’est pas un film pour enfants », « le film est lent, mon enfant va s’ennuyer » ou, au contraire, « les dessins animés, ce n’est que pour les enfants », un grand classique aussi.

Outre le fait que les métrages évoluent en terme de durée au fur et à mesure de l’âge proposé, ces derniers proviennent de pays divers – et pas que des États-Unis ou de la France ! – comme la Suisse, la République Tchèque, la Suède, la Norvège, le Danemark, le Canada, la Belgique, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Japon ou encore la Russie.

Un autre point important du livre est la possibilité de voir les thèmes abordés de chaque film : animaux, deuil, famille, amitié, pauvreté, peinture, humour, littérature, Noël, solitude, récit initiatique, etc. Ce qui permet de parcourir bon nombre de facettes émotives au gré des métrages. Une approche supplémentaire pour les parents qui peuvent ainsi partager et parler de sujets parfois délicats.

En somme, « Le meilleur du cinéma pour les enfants » est un guide indispensable et amusant pour initier les enfants au meilleur du cinéma de façon ludique et éclairée.

Crédits : Le Blog Du Cinéma

Le meilleur du cinéma pour les enfants

Clotilde Perrin / Benshi

EAN : 9791023516814

248 pages

Éditeur : Seuil Jeunesse

Date de parution : 09/09/2022

