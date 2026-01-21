Zoe Saldaña et Zootopie 2 : les deux géants qui réécrivent l’histoire du cinéma en 2026

C’est une période exceptionnelle pour le cinéma mondial : Zoe Saldaña vient de devenir l’actrice la plus lucrative de tous les temps, tandis que Zootopie 2 pulvérise les records du box-office animé hollywoodien. Deux phénomènes distincts – l’un porté par une carrière légendaire de blockbusters, l’autre par un raz-de-marée familial – qui redéfinissent ce que peuvent accomplir les films en salles.

🎖️ Zoe Saldaña est désormais l’actrice la plus rentable de l’histoire du cinéma.

📊 Zootopie 2 devient le film d’animation hollywoodien le plus lucratif jamais réalisé.

📽️ Ensemble, ces records dessinent un cinéma toujours fort, vivant et capable de surprendre.

Zoe Saldaña, nouvelle reine du box-office mondial

Cette semaine, l’actrice américaine Zoe Saldaña a marqué l’histoire du cinéma : ses films ont désormais généré plus de recettes que ceux de toute autre star à travers le monde, la plaçant au sommet des acteurs les plus rentables jamais vus à l’écran.

Un record monumental

Grâce à une carrière taillée dans les plus grands blockbusters du XXIᵉ siècle – Avatar (toutes versions), Avengers (Infinity War, Endgame), Star Trek et d’autres franchises planétaires – Saldaña dépasse toutes les autres stars au box-office mondial.

Elle est également la première actrice à apparaître dans quatre films ayant chacun dépassé les 2 milliards de dollars de recettes mondiales.

Ce palmarès comprend notamment Avatar : De feu et de cendres, qui contribue largement à ce record historique.

Ce que ça change

Dans une industrie souvent dominée par les super-héros masculins, le fait qu’une femme soit maintenant le visage ayant généré le plus de recettes de tous les temps est historique, tant pour la représentation féminine que pour la dynamique du star system hollywoodien.

Ce nouveau record montre combien les franchises globales (Marvel, Avatar, etc.) continuent de peser lourd dans l’économie du cinéma, et combien les carrières d’acteurs·rices peuvent être façonnées par ces univers partagés.

Zootopie 2, film d’animation hollywoodien le plus rentable de l’histoire

Alors que Saldaña réécrit les livres de records d’interprètes, Zootopie 2 – la suite du film d’animation Disney sorti fin 2025 – joue dans une autre cour : celle des blockbusters familiaux incontournables.

Des chiffres stratosphériques

Le film a dépassé 1,7 milliard de dollars de recettes mondiales, ce qui en fait officiellement le film d’animation américain le plus rentable de tous les temps.

Il devance ainsi des mastodontes comme Vice-Versa 2 et franchit des paliers rarement atteints par ce genre.

Son succès est particulièrement fort à l’international, notamment grâce à des marchés comme la Chine où il bat des records quotidiens.

Pourquoi c’est énorme ?

Zootopie 2 n’est pas seulement un succès familial : c’est un symbole. Un film d’animation – genre souvent associé aux sorties festives – atteint des sommets qui étaient encore réservés aux super-productions live ou effets spéciaux spectaculaires. Cela montre une redynamisation du public en salles, même dans un contexte global post-pandémie.

Malgré les débats sur la montée du streaming et la durée des films, les records de Saldaña et de Zootopie 2 prouvent que le cinéma en salles a encore un attrait phénoménal quand l’histoire, le marketing et l’univers sont bien alignés.

Et maintenant ?

Pour Saldaña, la question sera : saura-t-elle conserver cette place avec les futures sorties (Marvel, Avatar, etc.) ?

Pour Disney, l’avenir de la franchise Zootopie s’annonce juteux si l’engouement ne faiblit pas.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

Nos dernières bandes-annonces