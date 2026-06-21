Noter 1 Note 4

Cet article a pu être réalisé grâce à notre partenaire Ciné+ OCS. Son contenu est indépendant et conçu par la rédaction.

On croit avoir vu Rock Academy. La comédie de Linklater avec Jack Black, le film culte qui repasse encore à la télé les jours de pluie. Et pourtant, il y a dans ce film quelque chose de plus difficile à formuler qu’il n’y paraît : un regard sur l’école, sur la conformité, et sur ce que les adultes les plus paumés peuvent rendre à la jeunesse.

Dans ce joyau nostalgique qu’est Rock Academy (Richard Linklater, 2003), on rit, on chante et, parfois même, on pleure.

Bien avant Nouvelle Vague (Richard Linklater, 2025), hommage cinéphilique destiné à un public déjà averti, le cinéaste signait une œuvre populaire, presque universelle.

On y suit Dewey Finn (Jack Black), un guitariste fantasque et passionné qui, tout juste exclu de son groupe, décide d’usurper l’identité de son colocataire pour décrocher un poste de professeur remplaçant dans une prestigieuse école privée. Ce poste sera l’occasion pour lui de former un groupe de rock, cette fois avec ses élèves.

Sous ses airs de divertissement familial, le film aborde des thèmes plus matures : la liberté artistique, le poids des attentes parentales ou encore la construction de l’identité à l’adolescence. Sans chercher à sur-intellectualiser une œuvre qui fonctionne déjà parfaitement comme comédie, on s’attardera ici sur un seul élément central du récit : l’école. Car derrière Rock Academy se cache une réflexion étonnamment nuancée sur ce que l’institution scolaire américaine représente au sein de sa société.

Rock Academy, une école qui forme et uniformise

Dès qu’elle entre en scène, l’école apparaît comme un lieu où la différence peine à trouver sa place. Discipline, salles de classe légèrement colorées mais parsemées de visages ternes et d’uniformes sombres et identiques : toute forme d’excentricité semble avoir été gommée.

C’est dans cet environnement qu’arrive Dewey Finn, incarné par Jack Black, qui n’a jamais retrouvé meilleur rôle depuis. Ses vêtements, sa voix, son comportement et sa vision de la vie le placent immédiatement en opposition avec les élèves qu’il découvre.

Cette différence provoque d’abord l’incompréhension, voire la moquerie. Les enfants ont intégré les codes de leur environnement et voient en lui un adulte incapable de se conformer aux attentes sociales les plus élémentaires. Pourtant, à mesure que les cours avancent, cette opposition initiale se transforme. En introduisant le rock dans leur quotidien, Dewey pousse progressivement ses élèves à sortir du rôle qui leur a été assigné.

Cette évolution est particulièrement visible chez les enfants qui osent révéler une sensibilité ou un talent jusque-là dissimulés. Là où la peur du jugement les empêchait d’exprimer leur personnalité, la musique devient un espace où ils peuvent revendiquer ce qui les rend uniques. Le film suggère ainsi que l’école, lorsqu’elle privilégie excessivement la conformité, peut freiner l’épanouissement individuel.

Richard Linklater évite toutefois toute caricature simpliste. L’établissement n’est jamais présenté comme une institution fondamentalement néfaste. L’école incarne également des valeurs positives : le travail, la rigueur, l’intégrité et la recherche de l’excellence. Si Dewey apparaît comme un élément extérieur au système, ce n’est pas uniquement parce qu’il refuse les conventions. C’est aussi parce qu’il n’a pas mérité sa place. Son arrivée repose sur un mensonge et son immaturité constitue l’un des moteurs du récit.

C’est sans doute l’une des grandes réussites du film : proposer une vision nuancée de l’éducation. D’un côté, le système scolaire tend à réprimer certaines formes d’originalité ; de l’autre, il véhicule des valeurs dont le protagoniste manque cruellement au début du récit. L’école n’est donc ni l’ennemi ni la solution miracle. Elle est une institution imparfaite dont les qualités et les défauts sont constamment mis en tension.

Le prof rock’n’roll qui apaise

La manière d’enseigner de Dewey Finn dit également beaucoup de la figure du professeur. Il absorbe les critiques, les peurs et les doutes de ses élèves, mais ne leur renvoie qu’une chose : de l’optimisme.

Le personnage est d’autant plus intéressant qu’il échappe aux archétypes habituels du cinéma. Il n’est ni le professeur tyrannique de Whiplash (Damien Chazelle, 2014), ni l’enseignant désabusé devenu paresseux de nombreuses comédies scolaires comme Bad Teacher (Jake Kasdan, 2011), ni même le mentor presque idéal incarné par Robin Williams dans Le Cercle des poètes disparus (Peter Weir, 1989).

Dewey emprunte un peu aux trois modèles. Il est irresponsable, immature et parfois intéressé. Pourtant, il croit sincèrement en ses élèves et leur donne la confiance nécessaire pour s’affirmer. Là où l’école leur apprend à réussir, lui leur apprend à se révéler.

Bien sûr, Rock Academy reste un film de son époque. Son intrigue suit un schéma très classique et l’on retrouve plusieurs archétypes d’élèves connus depuis The Breakfast Club (John Hughes, 1985). Il ne faudrait pourtant pas croire que ce statut de film culte repose uniquement sur la nostalgie. Derrière son récit scolaire assez traditionnel se cache un propos qui n’a pas pris une ride : celui d’une jeunesse réveillée par un mélomane un peu paumé, mais qui transpire l’optimisme.

— Nathan DALLEAU

Ne pas fermer les yeux – Tribune La communauté ciné/séries francophone prend la parole sur ce que le Rassemblement National représente pour le cinéma français, le CNC et la liberté de création. Lire la tribune et cosigner →

Nos dernières bandes-annonces

Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-06-21 par Nathan DALLEAU : https://www.leblogducinema.com/critique-film/rock-academy-2003-65539421/