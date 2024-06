L’IDÉE D’ÊTRE AVEC TOI, la nouvelle épopée romantique de Prime Video – Critique

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Prime Video s’amuse de nouveau à diffuser sa plateforme une adaptation d’un livre de romance. Après À contre-sens (2023), c’est au tour du film L’IDÉE D’ÊTRE AVEC TOI de prendre la place de “film romantique du moment”.

Adaptation du roman « The Idea of You » de Robinne Lee, le film prend rapidement la forme d’un

teen movie avec l’apparition soudaine d’un chanteur issu d’un groupe de boys band, puis d’un film de Noël.

La différence d’âge entre Solène (Anne Hathaway), galeriste de 40 ans, et le célèbre chanteur Hayes (Nicholas Galitzine) posera souci aux yeux des médias et des paparazzis qui, à leur image, franchiront la barrière intime les coupa aux deux personnages et dévoileront leur relation aux yeux du monde. C’est la célébrité d’Hayes qui posera ensuite problème aux yeux de Solène qui ne supportera plus les réactions d’inconnus qui décident de se mêler de leur relation sur les réseaux sociaux.

Ces réseaux sociaux permettent alors de démontrer un problème contemporain important : l’exposition de la vie intime des célébrités aux yeux d’inconnus qui se permettent de critiquer sauvagement à travers les écrans. La question de la célébrité, aussi, est un sujet brièvement exploité : les paillettes et les flashs des appareils photos ou des selfies qui remplacent le talent des chanteurs, ou bien encore la beauté des chanteurs qui remplacent leur talent à l’égard du jeune public.

Finalement, malgré son aspect simpliste et assez ordinaire, L’IDÉE D’ÊTRE AVEC TOI se révèle pourtant être un film empoignant et attendrissant malgré les allers et retours incessants des deux personnages qui nous perdent dans les intentions scénaristiques du film, gesticulant entre une tendresse solaire et une désastreuse tempête.

Erwan MAS

