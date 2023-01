TERRIFIER 2, du sang plein l’écran – Critique

Art le clown est de retour et cette fois, il s’acharne sur une adolescente et son jeune frère, visiblement liés à son univers… Bien qu’un poil longuet, TERRIFIER 2 offre un grand spectacle bis qu’il est rare d’observer dans les salles obscures.

TERRIFIER 2 est la suite d’un petit film d’exploitation sorti en 2016 dans l’indifférence (quasi) générale. Seuls les amateurs de séries Z qui tâchent se seront risqués à poser les yeux sur cette réalisation de Damien Leone, artisan du genre comme on n’en fait plus. Maquilleur FX de métier, Leone a le goût des effets cosmétiques ancré et se dispense le plus possible de CGI pour retrouver une esthétique que l’on avait presque perdue de vue à l’écran. Celle du fait-maison, de la débrouille à petit budget et de l’explosion créative dans le gore décomplexé.

Crédit : 24 Bilder

Et c’est certainement par sympathie pour le procédé que la plateforme de streaming Shadowz et le distributeur ESC se sont associés pour emmener TERRIFIER 2 jusque dans les salles françaises. Plutôt cantonné à la VOD pour l’un, et au format physique pour l’autre, les deux partenaires entendent ainsi proposer une expérience de cinéma peu vue à l’écran dans nos contrées. Déjà à l’œuvre derrière la sortie de The Sadness en juillet dernier et de Project Wolf Hunting, bientôt dans les salles, ESC aura peiné à sortir ce TERRIFIER 2, repoussé de trois fois et écopant d’une interdiction (justifiée) aux moins de 16 ans. Le jeu en valait néanmoins la chandelle.

Video stars

Car, que l’on apprécie ou non le spectacle offert par la saga Terrifier, force est de saluer l’audace d’un tel projet et de se réjouir de voir ce genre de film projeté, mais surtout rencontrer un public avide de vivre cette expérience loin de la VOD. En effet, TERRIFIER 2 réfère à tout un pan du cinéma d’horreur, parfois home made, toujours sans complexe, souvent cantonné aux fonds de catalogue des plateformes et avant cela, aux étals des vidéo-clubs – on pense notamment à la saga Hatched ou à des réalisations européennes plus obscures, comme American Burger.

Crédit : 24 Bilder

Qu’on se le dise, Terrifier premier du nom n’était pas un chef-d’œuvre. Il constituait cependant une bonne série Z horrifique, avec tout ce que cela comporte de réjouissant. De la tripaille, des litres de peinture rouge et surtout, un antagoniste charismatique en la présence de Art le clown. Issu du lore de All Hallow’s Eve – film à sketches du même réalisateur -, le bougre se révèle effectivement aussi répugnant qu’intriguant. Dans TERRIFIER 2, il extirpe même le spectateur de l’ennui, tant le film se perd parfois dans un labyrinthe de sous intrigues sans grand intérêt.

Attention chérie, ça va trancher

Car là où Terrifier demeurait un slasher simple et efficace, ce second épisode tire quelque peu sur la corde, avec une longueur record de deux heures et dix-huit minutes. Au boogeyman sans projet du premier volet, on essaye de rattacher une mythologie, qui peine malheureusement à faire sens. Par ailleurs, quand il ne s’agit pas de décapiter, d’écorcher ou d’éborgner de pauvres âmes, la mise en scène se révèle assez pauvre et la photo, sensiblement laide. Et pourtant, pourtant… L’amateur de bobine sanglante pardonnera volontiers tous ses défauts à TERRIFIER 2.

Crédit : 24 Bilder

Bien sûr qu’il est grossier, un peu macho aussi, mal écrit et parfois filmé avec les pieds. Il n’empêche que Terrifier fleure bon la saga d’horreur bis, certes un peu stupide, mais avec pour seule ambition de déverser une grande quantité de fun et de sang à l’écran. Il faut dire que depuis les derniers Vendredi 13, on n’en avait pas tellement vu dans les salles obscures. Et pour le coup, on en a pour son argent. Art le clown frappe fort et ça fait mal. Très mal. Au point d’en rire gras, l’air un peu gêné, comme des ados de 15 ans que nous n’avons jamais cessé d’être.

Lily Nelson

Note des lecteurs 1 Note • Titre original : Terrifier 2

• Réalisation : Damien Leone

• Scénario : Damien Leone

• Acteurs principaux : Lauren LaVera, David Howard Thornton, Jenna Kanell

• Date de sortie : 11 janvier 2023

• Durée : 2h18min 2.5 Hémorragique

