Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Agathe Rosa

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

CHALLENGERS

« Un film haletant, sexy et dynamique. Il y a plein de détails à analyser, même jusqu’à la manière dont est fait le montage. Puissant ! » FLOW

« Un film d’animation sans dialogue qui fait pourtant passer tellement de messages. C’est beau, émouvant, intemporel et bouleversant ! » ANORA

« Une belle leçon de féminisme, tout en légèreté, humour et intelligence ! Ultra brillant, c’est vraiment du beau cinéma. »

Films – Flop 2024

PRISCILLA

« Il y a beaucoup de beauté dans ce film, la réalisatrice réussit à nous faire ressentir l’ennui du quotidien banal de la femme d’Elvis Presley dans sa cage dorée, mais ce n’est du coup pas mon type de film. Je préfère ceux chaotiques, quand il y a du rythme, une effusion d’émotions et de l’intensité. » BEETLEJUICE, BEETLEJUICE

« Ce qui me touche dans les films de Tim Burton, c’est sa capacité à explorer des personnages complexes, où la frontière entre le bien et le mal se brouille au sein même de leur personnalité (comme Edward aux mains d’argent, par exemple). Avec la profusion de personnages, d’intrigues et d’événements qu’on trouve dans ce film, j’ai eu du mal à me focaliser sur une seule personnalité, un aspect que j’espérais retrouver. » MEGALOPOLIS

« C’est un film immensément ambitieux, avec beaucoup d’effets et de sujets. Ça n’a pas pris sur moi parce que j’avais du mal à rentrer dedans, parce que j’aime bien quand il y a un scénario plus classique, une intrigue claire, même si forcément ça contraint la créativité. »

N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

Nos dernières bandes-annonces