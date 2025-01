Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Nathan Dalleau

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

DUNE 2

« Une œuvre poignante, qui adapte avec une ambition épique l’univers de Herbert, et clôture cette fresque par une cinématographie d’exception. » VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT

« Un film qui hérite des codes du teen movie et de l’univers gothique à la Famille Adams, alliant romance et esthétique soignée pour une expérience singulière et touchante. » PAUVRES CRÉATURES

« Tout brille dans ce « Prométhée moderne », surtout Emma Stone. Un conte onirique sur l’identité et la transformation qui révèle la poésie unique de Y. Lanthimos. »

Films – Flop 2024

LA PLATEFORME 2

« Chercher à bâtir un mythe à partir du premier film était une idée prometteuse, mais rien — pas même un casting 5 étoiles — ne parvient à rendre cette intrigue intéressante. » ARGYLLE

« On y va en espérant retrouver l’insouciance ludique des films de Matthew Vaughn. On n’est pas déçu : le scénario semble avoir été écrit par un enfant de cinq ans. » LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LA GUERRE DES ROHIRRIM

« Pour les fans de Tolkien et d’animation japonaise, mais le plaisir de retrouver cet univers est vite sabordé par les évidentes motivations commerciales derrière ce film »

Séries – Top 2024

SHOGUN

« Une série historique sublime : des personnages fascinants, une mise en scène majestueuse et un jeu d’acteur à couper le souffle. Un véritable bijou visuel et narratif. » LE PROBLÈME À 3 CORPS

« Une plongée fascinante dans la « hard sci-fi », une expérience si rare et ambitieuse pour les amateurs du genre qu’on omettrait presque certains choix narratifs douteux. » TOKYO VICE (Saison 2)

« Un thriller haletant et captivant sur les yakuza et le journalisme, avec une saison 2 qui conclut l’histoire de manière fidèle et maîtrisée, dans la fébrilité du Japon nocturne »

Séries – Flop 2024

THOSE ABOUT TO DIE

« Non, Anthony Hopkins et Iwan Rheon ne suffisent pas à sauver une série. Même avec un tel casting, on peut toujours réussir à rendre le tout incroyablement ennuyeux. » HIGH POTENTIAL

« Adaptation américaine de HPI. « Je ne m’attendais à rien et je suis quand même déçu. » Un constat d’autant plus amer quand on connaît le talent comique de Kaitlin Olson. » TWILIGHT OF THE GODS

« Défendre l’oeuvre de Zack Snyder est un défi qui devient chaque jour plus ardu. »

N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

Nos dernières bandes-annonces