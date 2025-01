Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Esther Vasseur

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

LA ZONE D’INTÉRÊT

« Un film proprement glaçant, révolutionnaire d’abord par sa forme et sa méthode de tournage, agencée au gré de multiples caméras de surveillance et d’un travail sur le son hors du commun. Un régime d’image au service du fond, le film délivrant une analyse clinique de l’habituation à l’horreur et, des mots de Glazer, de notre certaine proximité à la « culture du bourreau » que l’on ne saurait voir. Immense. »

LE MAL N’EXISTE PAS

« Un film relativement ardu, mais dont la profondeur et l’intelligence ne cessent de se déplier au fur et à mesure que l’on en creuse les enjeux. Hamaguchi, au-delà d’une opposition classique entre citadins et ruraux, réussit à faire de la nature un véritable protagoniste de son film. Tout le propos repose donc sur les différentes relations que nouent les humains à ce décor, majestueux mais muet (du moins jusqu’à une scène finale inoubliable). »

ANORA

« La Palme d’Or de l’année, loin de démériter ; bien plus qu’une divertissante revisite de Cendrillon aux couleurs de Pretty Woman, Anora est une véritable démonstration de mise en scène et de scénario. Dépeindre l’évolution des relations de classe et de travail mais aussi familiales et amoureuses à l’ère ultracapitaliste sans tomber dans la caricature : telle est la est la grande réussite de Sean Baker. »

Films – Flop 2024

ARGYLLE

« Un film de la part du réalisateur de Kingsman dont on aurait pu attendre une certaine facétie voire virtuosité dans la mise en scène de l’action, et qui tombe complètement à plat. Interminable, laid au possible et marketé de façon mensongère (deux minutes d’apparition d’Henry Cavill et de Dua Lipa au total), le raté de l’année ! » GLADIATOR II

« Une suite attendue mais extrêmement décevante en cela qu’elle est un copié-collé du précédent avec des acteurs bankables, des singes numériques et des requins anachroniques. Seul le générique de début est à sauver. » L’AMOUR OUF

« Un film quasi-adolescent tant la vision de l’amour qu’il dépeint est immature, tant les dialogues sonnent creux et tant la mise en scène sur-maniériste est absolument non-signifiante. Épuisant et décevant, d’autant plus quand on sait qu’il s’agit d’un des plus gros budgets français de la décennie… »

Séries – Top 2024

DJ MEHDI : MADE IN FRANCE

« Une série documentaire absolument passionnante que l’on s’intéresse à ses aspect musicaux ou biographiques, et également très touchante de par l’écartèlement de DJ Mehdi entre les mondes du rap et de l’électro, entre deux classes, deux rythmes de vie, entre loyauté et émancipation, un grand écart qu’à défaut de toujours maîtriser dans sa vie personnelle, il aura toujours réussi à concilier dans sa musique » SAMUEL

« Une autre pépite d’Arte qui touchera quasi-certainement une corde sensible chez tous ses spectateurs ; Émilie Tronche s’aventure au plus près des introspections adolescentes, du chant dans la salle de bain à l’admiration-détestation des dits ‘populaires’, sans jamais sacrifier l’humour ni la finesse d’écriture. Et avec une excellente playlist, qui plus est! »



N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

Nos dernières bandes-annonces