Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Flavien Carré

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

LES CHAMBRES ROUGES

« Le film offre un jeu de miroir tordu en nous faisant voir le mal observer l’innommable pour nous confronter à notre propre curiosité morbide. Et c’est toujours lorsque l’on se voit que la vue devient insoutenable. » CITY OF DARKNESS

« Avec Soi Cheang, Hongkong vient nous rappeler sa suprématie dans le cinéma d’action. Aucun film de cette année ne possède ce savoir-faire qui semblait avoir été perdu après des années d’absences en occident. » BORDER LINE

« Les années Trump reviennent ce qui rend ce film malencontreusement d’actualité. Toutefois, si les murs physiques peuvent être abattus, ceux mentaux le sont beaucoup moins et BORDER LINE nous le prouve. »

Films – Flop 2024

BORDERLANDS

« Si le moule hollywoodien était un film, ce serait celui-ci. BORDERLANDS est d’un cynisme et d’une impersonnalité nauséeuse, un comble pour un jeu si coloré et explosif. » PERPETRATOR (vu à la reprise du Festival international du film fantastique de Gérardmer à la Cinémathèque Française)

« À l’image de ses personnages, le film manque d’identité. Il ne sait pas s’il doit être un thriller, un film de monstre, de sorcière… Au milieu de ce questionnement, le film oublie son récit et nous perd totalement. » LES CHÈVRES !

« Vu à l’UGC de Lyon Part-Dieu avant de prendre le train pour revenir à Paris. Résultat : même si vous avez du temps à perdre, ne regardez pas ça. »

N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

