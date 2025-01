On refait la scène N°23 : FANTASTIC MR FOX

Ce plan provient du film FANTASTIC MR FOX de Wes Anderson, sorti en 2009. C’est son premier long-métrage de stop-motion, et il est adapté du roman de Roald Dahl du même nom. Il nous raconte l’histoire de Mr Fox, un renard déterminé à revivre ses jours de gloire, qu’il a précédemment laissé derrière lui suite à l’arrivée de son premier enfant, en commettant une série de vols de volatiles chez ses cruels voisins fermiers : Boggis, Bunce et Bean.

Le plan en question provient d’une scène située au début du second acte du film. Après avoir découvert le repaire du renard chapardeur, les trois fermiers tentent de creuser jusqu’à son terrier pour le capturer. Le plan débute avec Mr Fox se jetant sur son lit, ordonnant à tous de creuser pour leur échapper, et se termine « une heure- renard plus tard », alors que, une fois bien profond et en sécurité, Mme Fox entraîne son mari dans un déposit de minerais adjacent pour avoir une petite conversation.

Début du plan : 33:04 – Crédits : Twentieth Century Fox France

Sur la première image du plan, on peut donc voir Mr Fox à genoux sur son lit, les bras jetés en l’air en signe de supplication, tandis qu’il s’écrie « DIG !!! » (« CREUSEZ !!! »). Il est ici placé au centre du cadre, et est plus grand que les autres personnages, cela car il détient la solution à leur survie à tous, tandis qu’autour de lui tout tremble et s’écroule. Il semble également diviser les personnages en deux groupes distincts. À gauche : Felicity Fox, sa femme, qui se trouve ici en position de vulnérabilité ; on remarquera d’ailleurs que sur la dernière image du plan, elle se situe à droite, et est beaucoup plus grande dans le cadre, signifiant que c’est désormais elle qui a l’ascendant sur Mr Fox, contrairement au début. À droite : Kristofferson, Kylie, et Ash. On peut presque voir dans la manière dont ils sont disposés une certaine représentation du rapport qu’ils ont chacun avec Fox. Kristofferson se situe tout à droite, on le voit des pieds à la tête, il est considéré par Mr Fox comme un être entier et parfaitement admirable, capable de se servir aussi bien de sa tête (méditation), que de son corps (plongeon, whack-bat). À côté de lui se trouve Kylie, il est l’ami de Fox mais celui-ci mentionne à plusieurs reprises son irritation face à l’apparente naïveté et inattention de Kylie : seul le haut de son corps apparaît. Et enfin Ash, le fils de Mr Fox, un jeune renard adolescent cherchant désespérément l’attention et la validation d’autrui, mais ne la cherchant jamais aux bons endroits. Il est très clair que Ash se sent éclipsé par son père et semble vouloir lui ressembler dans un espoir de sortir de son ombre.

Ce plan en témoigne bien, on le voit à demi-caché par la jambe de celui-ci, ainsi que par la tête du lit, tandis qu’il lève vers lui des yeux pleins d’espoir et d’adoration. Sur ce plan, Anderson utilise un zoom out, durant lequel, en s’éloignant des renards (et de l’opossum) il les fait paraître tout petits, et d’une certaine manière, impuissants face à l’humaine cruauté des fermiers lancés à leurs trousses. Suite à cela, la caméra opère un traveling vertical vers le bas, elle devance de quelques secondes ses personnages avant que ceux-ci ne se précipite à sa suite en creusant activement. Anderson ne fait pas ici d’efforts particuliers pour suivre ses personnages (contrairement à d’habitude). Non seulement la caméra ne les attend pas pour s’enfoncer sous terre, elle ne fait pas non plus d’efforts pour les suivre lorsque ceux-ci bifurquent vers la gauche et sortent du cadre avant de la retrouver. Elle semble inconsciemment savoir que la famille Fox lui reviendra, rentrera dans son cadre, comme si son destin était déjà tracé. Ce « cadre » en question évoque la nature même de l’animal sauvage, et plus particulièrement celle du renard : creuser, être sous la terre. Nature dont Mr Fox semble vouloir à tout prix fuir comme le prouve son fameux monologue au début du film : « I don’t want to live in a hole anymore » (« Je ne veux plus vivre dans un trou »). Le mouvement de caméra semble donc incarner le caractère inéluctable de cette nature des animaux sauvages qui, bien qu’ils tentent d’y échapper, les attend au tournant et finira toujours par les rattraper. Au passage, il me semble intéressant de préciser que lorsqu’ils bifurquent, les Fox se dirigent vers la gauche. La gauche étant en général utilisée au cinéma pour représenter un retour vers le passé (contrairement à un personnage qui avance à droite et donc vers l’avenir), on peut supposer que bien que leur nature finisse par les rattraper, cela ne présage pas forcément quelque chose de positif, comme si en revenant à leurs instincts naturels, ils faisaient un retour vers l’arrière.

La caméra arrête enfin son traveling vertical au bout de « une heure-renard » car les renards ont justement arrêté de creuser. Ils sont arrivés dans un terrier dont part plusieurs tunnels, symbolisant les différents chemins et décisions potentielles qu’ils peuvent prendre après être arrivés à un point aussi bas (c’est le cas de le dire). Et c’est alors que Mr Fox s’apprête à donner un de ses fameux discours que Felicity Fox prend contre toute attente la décision de faire la décision. Elle choisit un tunnel et y entraîne son mari sous prétexte de « have a word with [ him ] privately » (« lui parler en privé »). La caméra opère un dernier mouvement de traveling, cette fois horizontal, vers la gauche, signifiant enfin une avancée vers le futur. En effet, si on ne peut qualifier de positive l’interaction qui va suivre (Felicity s’apprête à gifler puis à réprimander Fox), elle est au moins un point de départ certain à l’évolution des deux personnages, notamment de Fox, qui permettra ultimement de mener vers quelque chose de meilleur. Il est indiqué dans le scénario que : « the scar in Fox’s fur never grows back. » (« la cicatrice dans le pelage de Fox ne disparaît jamais ») (fait ici référence à la griffure que Felicity s’apprête à infliger à Mr Fox), signifiant que la scène qui suit est sensée être marquante pour Fox.

Ainsi, Felicity le mène dans un terrier adjacent qui se révèle être un déposit de minerais d’une grande beauté, dont les parois sont tapissées de cristaux sales et scintillants. Elle a désormais repris du poil de la bête et son expression en dit long sur ce qu’elle pense, elle se trouve à droite du cadre, et a clairement l’ascendant sur son mari, dont les traits sont penauds. Bien qu’ils n’aient pas fait un seul pas vers la caméra, le couple Fox semble soudainement s’être rapproché des spectateurs, révélant ainsi le caractère plus intime et plus grave de la discussion qui va suivre.

Fin du plan : 33:45 – Crédits : Twentieth Century Fox France

Esther E.

