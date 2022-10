10 films et séries à ne pas rater en octobre

Comme chaque mois, on fait le point sur les séries et films à ne pas rater. Pour ce mois d’octobre, préparez vous à frissonner devant vos écrans avec Michael Myers, Chucky, le Midnight Club ou encore Hellraiser !

THE BEAR

Véritable sensation outre-Atlantique, THE BEAR raconte l’histoire d’un restaurant de Chicago et de son jeune chef, Carmy Berzatto (Jeremy White) qui a hérité de l’établissement après le suicide de son frère aîné. À la fois chaotique et prenante, cette série a réussi à s’imposer en seulement huit épisodes grâce à son écriture soignée et son casting de qualité. Une chose est sûre : vous pouvez vous préparer à voir THE BEAR parmi les nommés aux Emmys 2023.

L’ORIGINE DU MAL

Dernier long-métrage de Sébastien Marnier (L’Heure de la sortie), L’ORIGINE DU MAL offre à Laure Calamy un rôle différent. L’actrice y campe une jeune femme modeste qui vient de retrouver un père (Jacques Weber) qu’elle n’a jamais connu. Elle cherche alors à trouver sa place dans cette mystérieuse famille, entre l’épouse fantasque (Dominique Blanc), la fille ambitieuse (Doria Tillier), l’adolescente rebelle et l’étrange bonne. Thriller dramatique riche d’un excellent casting, L’ORIGINE DU MAL surprend autant qu’il effraie. À ne pas rater.

Le 5 octobre au cinéma

CHUCKY – Saison 2

Parodie ouverte du teen drama sauce Riverdale, la première saison de CHUCKY s’est révélée comme une excellente surprise. Détachée du reboot de 2019, la série a fait le choix de flatter les fans et de conserver l’ensemble des éléments des films précédents, bons ou mauvais. Spectacle d’initié, pur plaisir nostalgique, la saison 2 de CHUCKY promet le retour de Tiffany sous sa forme de poupée et l’arrivée de Glen/Glenda, le fils agenre de Chucky. Bref : on n’en peut carrément plus d’attendre.

AMERICAN GIRL

Depuis la duologie Bad Moms, Mila Kunis s’était faite plutôt discrète. Cet automne, elle est de retour sur Netflix dans AMERICAN GIRL, un thriller signé Mike Barker. Adapté d’un roman de Jessica Knoll, le film raconte l’histoire d’Ani Fanelli, un New-Yorkaise à la vie parfaite. Mais lorsqu’un réalisateur de documentaire l’invite à raconter un accident dans son ancien lycée, une sombre vérité refait surface… Plein de suspens, le long-métrage s’annonce comme notre plaisir coupable du mois.

THE MIDNIGHT CLUB

Déjà connu pour de nombreuses réalisations (The Haunting, Sermons de minuit), Mike Flanagan est de retour sur Netflix avec THE MIDNIGHT CLUB. Adaptée du roman du même nom, la série suivra un groupe de sept adultes qui se retrouve dans un hôpital. Tous en phase terminale, ils se font la promesse que celui qui tombera le premier de la maladie devra sortir de sa tombe pour communiquer avec les restants. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu…

HALLOWEEN ENDS

Clap de fin pour Michael Myers. David Gordon Green conclut sa trilogie avec un dernier chapitre qu’on devine par avance centré sur le personnage de Laurie Strode, incarné par l’iconique Jamie Lee Curtis. Après un premier opus plutôt apprécié et un second volet à la réception plus contrastée, Gordon Green a su – quoi qu’on en dise – redonner un second souffle à cette saga tombée en désuétude depuis près de quatre décennies… Hâte d’en connaître la conclusion.

Le 12 octobre au cinéma

L’INNOCENT

Présenté à Cannes en mai dernier, L’INNOCENT est une attachante comédie signée Louis Garrel. Entouré de Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie Merlant, l’acteur et réalisateur réussit à transporter ses spectacteurs dans les aventures d’Abel. Ce dernier, paniqué lorsqu’il apprend que sa mère est sur le point de se marier avec un homme en prison, va tout faire pour protéger cette dernière. Drôle et délicat, L’INNOCENT est peut-être le film feel good de la rentrée !

Le 12 octobre au cinéma

L’ÉCOLE DU BIEN ET DU MAL

Adaptée d’un roman de Soman Chainani, L’ÉCOLE DU BIEN ET DU MAL s’intéresse à l’histoire de deux meilleures amies qui sont séparées lorsqu’elles doivent intégrer deux écoles différentes : celle du bien et celle du mal. Réalisée par Paul Feig (Spy, L’Ombre d’Emily), la série s’annonce comme le prochain hit de Netflix grâce à son casting cinq étoiles : Charlize Theron, Kerry Washington, Michelle Yeoh et Cate Blanchett.

Le 19 octobre 2022 sur Netflix

LE CABINET DE CURIOSITÉS

Anthologie supervisée par Guillermo del Toro, LE CABINET DE CURIOSITÉS va proposer huit contes d’horreur afin de glacer le sang des spectateurs et spectatrices. Disponible dès le 25 octobre, la série s’annonce parfaite pour se préparer à fêter Halloween…

Le 25 octobre 2022 sur Netflix

LA PROIE DU DIABLE

Scénarisé par l’auteur d’Halloween, 20 ans après (l’une des rares suites d’Halloween digne d’être citée), LA PROIE DU DIABLE promet un divertissement sympathique, s’il parvient à ne pas s’effondrer dans le ratage le plus complet. Du film d’exorcisme, il mélange tous les ingrédients, sous-poudrés d’un brin de Nonnesploitation. Déjà rôdé à l’exercice avec Le Dernier Exorcisme en 2010, Daniel Stamm nous ressert une soupe un peu tiède, mais pile à l’heure pour Halloween.

Le 26 octobre au cinéma

En bonus : HELLRAISER

Parmi les sagas d’horreur les plus prolifiques, HELLRAISER compte près de dix films et se distingue certainement comme l’une des œuvres les plus kitsch et les plus nazes du genre – n’en déplaise aux amateurs. Cependant, ce remake promet un peu de nouveauté, comme le laissent espérer les quelques visuels échappés sur la toile. Malgré de multiples changements de scénario et de metteur en scène, la réalisation a finalement échoué à David Bruckner. Gageons que l’auteur de V/H/S et de La Proie d’une ombre ait su se dépêtrer de cet Enfer de développement.

Courant octobre sur Disney+

