Acteurs, Actrices & Avatars – Forum des Images

À l’heure où on tremble tous un peu face à l’intelligence artificielle, évidemment, le cinéma

ne fait pas exception. Il est alors toujours une bonne idée de se remémorer certaines choses

et de se reposer certaines questions, et ça tombe bien, puisque le Forum des Images

consacre son premier cycle de la saison à ceux pour qui jouer est littéralement le métier.

Ça s’appelle Acteurs, Actrices et Avatars et cela se passe jusqu’au 24 janvier

2024.

Organisée en 4 chapitres, l’ «ample enquête sur la disparition supposée de l’acteur.ice »,

selon les mots de l’incontournable institution parisienne, prévoit plus d’une centaine de

films, des cours de cinéma, des rencontres avec des invités et des séances POPUP pendant

lesquelles le public participera directement.

Sous la bannière des 4 parties choisies :

Voyage dans le temps

Le métier d’acteur.ice

Généalogies d’acteur.ices

Les Avatars

Des propositions aussi variées que passionnantes seront là pour satisfaire les passionnés et les curieux.

Le programme est très riche mais pêle-mêle, on pourra par exemple retrouver une table

ronde sur les risques de l’IA ; un atelier sur le métier du doublage ; un cours de cinéma sur

Keanu Reeves et son implication dans le jeu-vidéo ; une expérience collective de jeu vidéo

sur grand écran par un programmateur ou encore une rencontre animée par un coach

d’acteur.

Ne reste plus qu’à explorer la vaste proposition du Forum des Images et réussir à faire son choix pour des prix toujours intéressants dont voici un rappel qui ne mange pas de pain : Plein : 7,20€ / Réduit : 5,80€ / – de 14 ans : 4,50€ / Carte UGC Illimité : 5€ / Préférentiel : 4€ / Gratuit : Cours de Cinéma.

Plus d’informations : forumdesimages.fr/les-programmes/acteurs-actrices-avatars

