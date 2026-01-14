Behemoth : ce changement de casting inattendu qui intrigue Hollywood

Les changements de casting en cours de production ne passent jamais inaperçus. Mais quand Will Arnett remplace David Harbour dans un film très attendu signé Tony Gilroy, Hollywood tend l’oreille.

· Will Arnett remplace David Harbour dans le film Behemoth.

· Le projet est réalisé par Tony Gilroy, avec Pedro Pascal en rôle principal.

· Les raisons du remplacement n’ont pas été communiquées officiellement.

· Le choix d’Arnett suggère un possible ajustement du ton ou du personnage.

· Ce changement attire l’attention sur un film encore très mystérieux.

Ce que l’on sait sur Behemoth

Réalisé par Tony Gilroy (Michael Clayton, Andor), Behemoth met en scène Pedro Pascal dans un rôle central. Le film suit un violoncelliste confronté à des zones troubles de son passé à Los Angeles — un récit annoncé comme introspectif et tendu.

Le projet restait discret jusqu’à cette annonce de recasting, révélée alors que la production est déjà bien avancée.

Pourquoi ce remplacement interroge ?

David Harbour et Will Arnett n’évoquent pas exactement le même registre.

Harbour : présence physique, gravité, tension dramatique.

Arnett : connu pour la comédie, mais aussi capable de nuances sombres.

Ce choix suggère une possible réécriture du personnage, voire un changement subtil de ton.

Réactions et spéculations

Officiellement, aucune raison n’a été communiquée. Mais ce type de décision, surtout chez un réalisateur aussi rigoureux que Gilroy, alimente forcément les hypothèses : ajustement artistique, contraintes de calendrier, nouvelle orientation du récit… Pour l’instant, le mystère reste entier.

Pourquoi c’est une actu à suivre ?

Les films d’auteurs portés par des stars comme Pedro Pascal sont scrutés de près. Ce changement attire l’attention sur Behemoth, lui offrant une visibilité inattendue bien avant sa sortie…

