Stranger Things 5 : Netflix dévoile un documentaire qui ravive déjà le débat sur la fin de la série

Alors que Stranger Things s’est achevée comme l’une des séries les plus marquantes de la décennie, Netflix remet une pièce dans la machine. Avec La dernière aventure : Le making-of de Stranger Things 5, la plateforme propose un documentaire événement… qui fait déjà beaucoup parler.

· Netflix a lancé La dernière aventure : Le making-of de Stranger Things 5, un documentaire consacré aux coulisses de la saison 5.

· Le film montre les derniers jours de tournage et les choix créatifs des frères Duffer.

· Certains extraits ont relancé l’idée qu’une fin alternative aurait été envisagée.

· Aucune confirmation officielle, mais le débat anime déjà les réseaux sociaux.

· Netflix réussit à prolonger l’impact culturel de Stranger Things après sa conclusion.

Un making-of très attendu

Disponible depuis le 12 janvier 2026, le documentaire plonge dans les coulisses de la dernière saison : tournage éprouvant, adieux émotionnels du casting, choix créatifs des frères Duffer.

Netflix joue ici la carte de la transparence, montrant l’ampleur d’une production devenue gigantesque, loin de l’esprit presque artisanal des débuts.

Le détail qui fait débat chez les fans

Très vite, les réseaux sociaux se sont emparés du documentaire. En cause : certains extraits laissent penser qu’une version alternative de la fin de la série aurait été envisagée, puis abandonnée en cours de route.

Sans confirmation officielle, les spéculations vont bon train : fin plus sombre ? Destin différent pour certains personnages clés ?

Résultat : Stranger Things redevient tendance, plusieurs semaines après sa conclusion.

Une stratégie Netflix bien rodée

Ce documentaire n’est pas qu’un bonus pour fans hardcore. Il s’inscrit dans une logique claire : prolonger la durée de vie d’une marque ultra-populaire, nourrir la conversation culturelle et renforcer l’attachement émotionnel à la licence.

Une méthode déjà utilisée avec succès sur d’autres séries cultes de la plateforme.

Ce qu’il faut retenir

Même terminée, Stranger Things continue d’exister dans l’imaginaire collectif. Ce making-of agit comme une postface émotionnelle, tout en relançant les débats sur les choix narratifs finaux.

