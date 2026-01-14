Golden Globes 2026 : ces films et séries qui prennent déjà une longueur d’avance vers les Oscars

La saison des récompenses est officiellement lancée. Les Golden Globes 2026 ont rendu leur verdict, et comme souvent, la cérémonie joue le rôle de baromètre pour la suite de l’année cinéma et séries. Entre confirmations attendues et belles surprises, certains titres ressortent déjà comme des favoris très sérieux pour les Oscars.

· Une bataille après l’autre s’impose comme le grand gagnant cinéma de la soirée, avec plusieurs prix majeurs.

· Hamnet crée la surprise en remportant le Golden Globe du meilleur film dramatique.

· Jessie Buckley renforce sa position dans la course à l’Oscar de la meilleure actrice.

· Côté séries, The Pitt et The Studio confirment une tendance à des œuvres plus audacieuses et moins formatées.

· Ces récompenses pourraient fortement influencer les prochaines nominations aux Oscars et aux Emmy Awards.

Les films qui dominent la cérémonie

Grand gagnant de la soirée, Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson s’impose dans les catégories majeures : Meilleur film (comédie ou musical), Meilleur réalisateur, Meilleur scénario.

Un triomphe logique pour ce film satirique et politique, salué pour son écriture affûtée et sa mise en scène élégante. PTA confirme qu’il reste l’un des auteurs les plus respectés du cinéma américain contemporain.

Dans la catégorie reine du meilleur film dramatique, c’est Hamnet qui crée la surprise. Adaptation du roman de Maggie O’Farrell, le film séduit par son approche intimiste et sa mise en scène délicate. Jessie Buckley, récompensée pour son rôle principal, devient une prétendante très crédible à l’Oscar.

Côté séries : la confirmation d’un renouveau

La télévision n’est pas en reste. Deux séries se démarquent nettement : The Pitt (meilleure série dramatique), saluée pour son réalisme brut et sa narration tendue et The Studio (meilleure série comique), qui réussit à mêler satire du milieu hollywoodien et humour mordant.

Ces récompenses confirment une tendance forte : les Golden Globes continuent de valoriser des séries audacieuses, parfois moins grand public, mais très commentées sur les réseaux et dans la presse spécialisée.

Pourquoi ces Golden Globes comptent vraiment ?

Même si les Golden Globes n’ont plus le prestige absolu d’autrefois, leur influence reste réelle. Historiquement, les films récompensés ici bénéficient d’un boost médiatique énorme, tant auprès du public que des votants des Oscars.

Une bataille après l’autre et Hamnet entrent clairement dans la conversation pour les nominations à venir.

Côté séries, ces prix renforcent la visibilité internationale de titres encore peu connus du grand public.

Ce qu’il reste à surveiller

Les prochaines cérémonies (Critics Choice, BAFTA) confirmeront-elles ces tendances ? Certains outsiders, absents des Golden Globes, pourraient-ils rebattre les cartes ?

