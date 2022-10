À l’approche des festivités d’Halloween, Disney+ et Prime Vidéo ajoutent deux comédies d’épouvante à leurs catalogues respectifs. Pas forcément de grands films, HOCUS POCUS 2 et L’EXORCISME DE MA MEILLEURE AMIE se dégustent tout de même comme de savoureuses sucreries, bien qu’elles collent légèrement aux dents.

Hocus Pocus 2 (Anne Fletcher)

Longtemps réclamée par les fans, la suite d’HOCUS POCUS premier du nom est finalement arrivée le 30 septembre 2022 sur Disney +. Sorties en 1993, les précédentes aventures des sorcières Sanderson avaient connu un succès tardif, avant de devenir cultes. Le film original n’était certes pas un chef-d’œuvre, mais il était doté d’un certain charme, renforcé par les prestations de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy.

La mouture 2022 ne s’avère guère plus qualitative. La nuit s’y révèle assez mal gérée et l’on devine le fond du studio sur certains plans. Mais qu’importe… S’il perd un peu de la magie du précédent film, HOCUS POCUS 2 n’en demeure pas moins un sympathique divertissement, avec un propos modernisé, pour le coup plutôt réussi. D’autant que Bette Midler et ses accolytes cabotinent en totale roue libre, pour notre plus grand plaisir. À se réserver pour un après-midi de pluie.

L’Exorcisme de ma meilleure amie (Damon Thomas)

Face au bulldozer Hocus Pocus 2, Amazon Prime s’est, lui aussi, offert une comédie d’Halloween : L’EXORCISME DE MA MEILLEURE AMIE. D’un manque d’originalité manifeste, l’intrigue s’y déroule en 1988, sur fond de musique pop nostalgique. Adapté du livre de Grady Hendrix, le film raconte comment une adolescente possédée par un démon des Enfers va d’abord torturer son petit cercle d’amis, avant d’être sauvée par sa meilleure copine.

Si elle laisse penser par certains aspects aux deux films The Babysitter produits par Netflix, cette comédie d’épouvante pour adolescents fonctionne tout de même plutôt pas mal, avec des situations réellement drôles et quelques instants inquiétants. Pas un grand film donc, mais un direct-to-VOD honnête, avec quelques bonnes trouvailles. On notera également un réel effort d’inclusion, avec des personnages ne répondant pas nécessairement aux habituels standards de beauté. Appréciable dans une comédie pour adolescents.

Lily Nelson

