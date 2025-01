Quelle est la meilleure plateforme de streaming au 4e trimestre 2024 ?

Acteur majeur du streaming : Netflix conserve son titre de roi incontesté du streaming en France, suivi de près par Prime Video, avec un écart de seulement 1 %. À la troisième place, Disney+ reste un concurrent solide avec une part de marché supérieure à celles de Canal+ et Apple TV+ réunies.

Netflix en tête, devant Prime Video et Disney+ respectivement en deuxième et troisième position

Comment les parts de marché ont-elles évolué tout au long de l’année 2024 en France ?

Netflix a conservé la première place, mais au cours de l’année 2024, Prime Video s’est considérablement rapproché, n’ayant plus qu’un seul point de pourcentage de moins que son concurrent. Max termine l’année avec la plus forte progression, enregistrant un gain de +4 % depuis son lancement en juillet. Pendant ce temps, Netflix stagne et termine l’année avec une perte de 1 % de ses parts de marché. L’année 2024 a également été marquée par le fait que Canal+ a très récemment annoncé qu’il a racheté OCS.

Les plateformes les plus populaires dans le reste de l’Europe et aux États-Unis

Comme en France, dans d’autres pays européens et aux États-Unis, Netflix et Prime Video sont les deux plateformes principales, mais pas toujours dans le même ordre. En Italie, au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal, ainsi qu’en France, Netflix devance Prime Video d’un seul point de pourcentage, avec une part légèrement plus importante en Italie (29 % contre 28 %), par rapport à la France et au Royaume-Uni (27 % contre 26 %) et au Portugal (23 % contre 22 %). À noter le dépassement de Netflix sur Prime Video (24 % contre 23 %) en Espagne par rapport au trimestre précédent. Tendance inverse en Allemagne, où Prime Video devance Netflix de 2 points de pourcentage (30 % contre 28 % pour Netflix), les mêmes chiffres que le trimestre précédent.

Et de l’autre côté de l’Atlantique ?

Aux États-Unis, Prime Video est en tête (22 % contre 21 % pour Netflix). Cependant, en Australie, Netflix devance Prime Video (26 % contre 22 %), tout comme au Brésil (25 % contre 20 %). Disney+ en troisième position sur les principaux marchés européens, mais pas aux États-Unis (bien que de peu) Disney+ consolide sa troisième place en France, Espagne, Italie et Allemagne. Si en Italie l’écart avec la deuxième position est de 11 % et en Allemagne de 9 %, dans notre pays et en Espagne il est légèrement inférieur et atteint 8 %, tandis qu’au Royaume-Uni, il est considérablement plus petit, seulement de 5%, grâce notamment au lancement de nouvelles productions, surtout locales, qui ont attiré de nouveaux spectateurs. Disney+ performe également très bien aux États-Unis, mais se place à la quatrième position : c’est en effet la plateforme Max (anciennement HBO) qui décroche la médaille de bronze, avec seulement un point d’avance (13 % contre 12 %).

Les plateformes locales derrière les géants internationaux

Il n’est pas surprenant que les grandes plateformes internationales, grâce à des ressources et des productions plus importantes, dominent quasiment partout. Toutefois, certaines plateformes locales réussissent à maintenir des parts de marché significatives. L’exemple le plus flagrant se trouve en France, où Canal+ occupe une solide quatrième place avec 11 %, à seulement 7 points de Disney+. En Italie, Timvision et Infinity+ se classent respectivement cinquième avec 4 % et sixième avec 3 %. Il en va de même dans d’autres grands pays européens, comme au Royaume-Uni, où ITVX se classe cinquième avec 6 %, ou en Espagne, où Filmin et Movistar Plus+ occupent respectivement la sixième place avec 6 % et la septième avec 4 %. En Allemagne, RTL+ est plus en retrait, à la sixième position avec 3 %.

Méthodologie : Les parts de marché de JustWatch sont déterminées par l’engagement des utilisateurs sur leur site web et leurs applications mobiles. En France, cet engagement est mesuré par l’ajout de films ou de séries TV à une liste de visionnage, le clic vers un service de streaming, ou le filtrage et la sélection des services de streaming pertinents.

À propos de JustWatch : JustWatch est le plus grand guide de streaming au monde avec plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans 140 pays. Il regroupe des films, des séries télévisées et des événements sportifs provenant de centaines de plateformes de streaming dans le monde entier, notamment Amazon Prime, Netflix, Apple TV+, MAX, Disney+, et bien d’autres, ce qui permet de trouver facilement où les regarder légalement.

Nos dernières bandes-annonces