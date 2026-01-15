Sophie Turner devient Lara Croft : Prime Video lance sa série Tomb Raider

Lara Croft est de retour, et elle a désormais le visage de Sophie Turner. Prime Video vient de lancer le tournage de sa nouvelle série Tomb Raider, produite par Phoebe Waller-Bridge. Une annonce qui relance une franchise culte… et qui place la barre très haut.

🎬 Série Tomb Raider pour Prime Video

👤 Sophie Turner dans le rôle principal

✍️ Production : Phoebe Waller-Bridge

🎥 Tournage en cours

📅 Date de sortie inconnue

Une Lara Croft nouvelle génération

Depuis ses débuts en 1996, Lara Croft n’a jamais quitté l’imaginaire collectif. Icône du jeu vidéo, héroïne d’action, symbole pop : chaque adaptation est scrutée à la loupe. Après Angelina Jolie et Alicia Vikander au cinéma, c’est Sophie Turner (Game of Thrones, Dark Phoenix) qui hérite du rôle dans cette version sérielle ambitieuse.

Le projet est porté par Phoebe Waller-Bridge, créatrice de Fleabag, ce qui laisse espérer une approche plus fine du personnage : moins caricaturale, plus humaine, sans renoncer à l’aventure.

Un casting solide et des attentes élevées

Autour de Turner, Prime Video a réuni un casting impressionnant : Sigourney Weaver, Jason Isaacs ou encore Celia Imrie. Un signal clair : la plateforme vise une série événement, capable de rivaliser avec les grandes adaptations récentes de jeux vidéo.

Le tournage vient de démarrer, mais peu d’éléments ont filtré sur l’intrigue. La série devrait cependant s’inscrire dans une version moderne de Lara Croft, plus proche des derniers jeux rebootés que de l’héroïne hypersexualisée des années 2000.

Un enjeu stratégique pour Prime Video

Après Fallout et The Last of Us (chez HBO), les adaptations de jeux vidéo ont prouvé qu’elles pouvaient séduire un public bien plus large que les gamers. Tomb Raider arrive donc dans un contexte favorable, mais aussi très concurrentiel.

Pour Prime Video, c’est une occasion en or de s’approprier une franchise mondialement connue et de la transformer en marque sérielle durable.

Buzz et réactions

La première image de Sophie Turner en Lara Croft a immédiatement enflammé les réseaux. Entre enthousiasme, comparaisons inévitables et débats sur la fidélité au personnage, la série fait déjà parler d’elle… avant même une bande-annonce.

Crédits : Prime Video

Ce qu’il reste à savoir

· La direction exacte du ton (aventure pure, drame, humour ?)

· La date de sortie officielle

· Les premières images en mouvement

Nos dernières bandes-annonces