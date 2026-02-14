Nicolas Cage devient SPIDER-NOIR : le teaser sombre et jazzy de la série Prime Video

Le New York des années 1930 n’a jamais semblé aussi menaçant. Prime Video vient de lever le voile sur les premières images de SPIDER-NOIR, la série événement qui confie le costume de l’homme-araignée à un Nicolas Cage plus habité que jamais. Entre film noir et horreur, le ton est donné.

On l’attendait, il est enfin là. Le premier teaser de SPIDER-NOIR nous plonge dans une ambiance monochrome poisseuse, loin de l’éclat technologique du MCU. Nicolas Cage prête ses traits à un détective privé vieillissant et malchanceux dans le New York de la Grande Dépression. Mais attention, la série prend ses distances avec le patronyme habituel : ici, il ne s’appellera pas Peter Parker, mais simplement Spider-Noir.

Le virage radical de SPIDER-NOIR vers l’horreur

Ce premier aperçu confirme la direction artistique audacieuse pressentie. On y découvre une atmosphère de film de détective classique, rythmée par une bande-son jazzy, avant que le récit ne bascule vers quelque chose de beaucoup plus organique et terrifiant. Les rumeurs d’une mutation horrifique semblent se confirmer, avec une créature dont les premières silhouettes laissent entrevoir un design cauchemardesque.

La série, dont la sortie est calée au 27 mai 2026 sur Prime Video, promet de bousculer les codes du genre super-héroïque sur petit écran. En s’appuyant sur l’univers Marvel de Sony, cette production semble enfin tenir la promesse d’une œuvre mature et stylisée, portée par le charisme brut d’un Nicolas Cage en plein renouveau.

Un casting cinq étoiles pour le New York des années 30

Si Nicolas Cage porte le projet sur ses épaules, il est entouré d’une distribution solide qui confirme les ambitions de Prime Video pour cette adaptation. Au-delà de la star oscarisée, la série peut compter sur la présence de Lamorne Morris (vu dans New Girl), qui incarnera le journaliste Robbie Robertson. Le casting s’étoffe également avec Brendan Gleeson (Les banshees d’Inisherin) dont le rôle reste central, ainsi que Li Jun Li et Abraham Popoola.

Côté coulisses, la série est entre de bonnes mains. Elle est développée par Oren Uziel et Steve Lightfoot (le showrunner de The Punisher). On retrouve également Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal à la production, assurant une continuité de vision avec l’univers de Spider-Man : Into the Spider-Verse.

