Nancy Meyers revient enfin derrière la caméra : Penélope Cruz, Jude Law et Kieran Culkin réunis pour une comédie romantique événement !

C’est officiel : Nancy Meyers, la réalisatrice derrière des classiques comme The Holiday, Tout peut arriver et Pas si simple, prépare son premier film depuis plus d’une décennie. Son nouveau projet – encore sans titre officiel – a été acquis par Warner Bros. et programmé pour une sortie mondiale le 25 décembre 2027.

🎬 Nancy Meyers revient en réalisatrice après plus de dix ans d’absence.

🌟 Cast cinq étoiles : Penélope Cruz, Jude Law, Kieran Culkin, Emma Mackey, Owen Wilson.

📅 Sortie prévue le 25 décembre 2027 — parfait pour un film romantique de fin d’année.

🎥 Projet associé à une version possible de Paris Paramount, travaillé pendant des années.

Ce retour sur grand écran est une vraie bonne nouvelle pour les amateurs de comédie romantique à l’ancienne, un genre que Meyers a contribué à rendre iconique au tournant des années 2000.

Un casting cinq étoiles qui fait rêver

Ce qui fait déjà le buzz hollywoodien ? Le casting prestigieux. Le film réunira sur un même plateau :

Penélope Cruz , actrice oscarisée aux multiples facettes,

, actrice oscarisée aux multiples facettes, Jude Law , star britannique à la carrière solide,

, star britannique à la carrière solide, Kieran Culkin , récent Oscar du meilleur second rôle,

, récent Oscar du meilleur second rôle, Emma Mackey , révélation de Sex Education et talents confirmés depuis,

, révélation de Sex Education et talents confirmés depuis, Owen Wilson, habitué des comédies et ami de longue date du cinéma américain.

Une vraie réunion de talents capables de mêler charme, humour et émotion — l’ADN typique d’un film signé Meyers.

Quoi derrière l’histoire ? Mystère (pour l’instant)

Les détails de l’intrigue sont encore gardés secrets. Selon les premières informations, ce film pourrait être une version revue du projet semi-autobiographique que Meyers préparait pour Netflix sous le titre Paris Paramount, abandonné après des désaccords budgétaires entre le cinéaste et la plateforme.

Ce scénario initial explorait le monde du cinéma lui-même : un jeune réalisateur et une productrice tombent amoureux, réussissent ensemble puis se séparent avant d’être contraints de retravailler ensemble sur un nouveau projet — une intrigue riche en émotions et en moments introspectifs.

Reste à savoir si cette version originale a été transformée ou enrichie pour le nouveau projet Warner – ce que les fans attendent avec impatience.

Tournage imminent et date de sortie

La production devrait débuter en mai 2026, selon plusieurs sources proches du dossier.

Une fois lancé, le tournage pourrait s’étaler jusqu’à l’automne 2026, permettant une post-production soignée en vue de la sortie programmée pour Noël 2027 – un timing parfait pour une rom-com ambitieuse.

Pourquoi ce film fait déjà le buzz

Une réalisatrice culte de retour

Nancy Meyers n’a plus réalisé de long métrage depuis Le nouveau stagiaire en 2015 — près de 12 ans d’absence derrière la caméra. Son retour est déjà considéré comme l’un des événements cinéma majeurs à venir.

Un casting d’exception

Réunir des acteurs comme Cruz, Law et Culkin crée un mix générationnel et artistique qui intrigue, tant pour les performances à venir que pour l’alchimie à l’écran.

Une grosse sortie de Noël

25 décembre est une fenêtre stratégique : synonyme de moments festifs, de grands films et d’audience maximale dans les salles — signe que Warner mise gros sur ce retour.

Ce qu’on attend encore…

Un titre officiel du film

du film Plus de détails sur l’intrigue et les personnages

et les personnages Photos de tournage ou premières images

ou premières images Confessions des acteurs ou interviews de Meyers elle-même

