Streaming – Les 10 films et séries les plus regardés en France du 21 au 27 juillet 2025

Côté films, Harriet arrive premier de notre classement hebdomadaire cette semaine. Ce film biographique sorti en 2019 retrace la vie de Harriet Tubman, une ancienne esclave devenue l’une des plus grandes figures de l’abolitionnisme aux États-Unis. Après s’être échappée, elle retourne à plusieurs reprises dans le Sud pour libérer des centaines d’esclaves via le réseau clandestin du Chemin de fer souterrain. Le film met en lumière son courage, sa foi inébranlable et son engagement pour la liberté.

Nosferatu – Der Untote est à la deuxième place. L’histoire suit le comte Orlok, un vampire terrifiant, qui quitte la Transylvanie pour semer la mort en Allemagne. Il développe une obsession pour Ellen, la femme de son agent immobilier. Pour sauver sa ville, Ellen se sacrifie afin de détourner Orlok jusqu’au lever du soleil. Le film mêle horreur gothique et esthétisme sombre.

Terminagolf 2 se place en troisième position. Terminagolf 2 (titre français de Happy Gilmore 2) est la suite de la comédie culte avec Adam Sandler, diffusée sur Netflix en juillet 2025. Happy Gilmore revient sur les parcours de golf, cette fois pour aider sa fille. Il retrouve d’anciens rivaux et fait face à de nouveaux défis. Le film mêle nostalgie, humour absurde et caméos. Bien qu’apprécié par les fans, il est jugé inférieur à l’original.

Du côté des séries TV, Une nature sauvage prend la tête du classement cette semaine. Kyle Turner (Eric Bana), agent spécial du Service des parcs nationaux, enquête dans le parc de Yosemite sur un décès brutal et suspect. Son investigation le conduit à découvrir des secrets sombres liés à l’administration du parc ainsi qu’à agir face à son propre passé trouble. La série mêle atmosphère mystérieuse, paysages sauvages et tensions psychologiques.

Sandman se place en deuxième position cette semaine. Sandman est une série fantastique adaptée du comic de Neil Gaiman. Elle suit Morpheus, le maître des rêves, qui cherche à restaurer son royaume après un siècle de captivité. Dans la saison 2, il affronte des ennemis puissants, fait face à son destin et finit par se sacrifier. Son héritier, Daniel, prend sa place comme nouveau roi des rêves. La série mêle mythe, horreur et poésie visuelle.

South Park arrive à la troisième place cette semaine. South Park est une série animée satirique qui suit les aventures irrévérencieuses de quatre garçons dans une petite ville du Colorado. La saison 27, diffusée depuis juillet 2025, aborde des sujets brûlants comme Donald Trump et la politique américaine, avec son humour noir habituel. La série continue de critiquer les excès médiatiques et culturels. Elle est diffusée sur Comedy Central et bientôt sur Paramount+.

