SVOD – Semaine du 14 au 20 octobre 2024 : top 10 films & séries

Voici le dernier classement des films et des séries TV les plus regardés en France la semaine dernière, d’après notre partenaire JustWatch !

SVOD : top 10 des meilleurs films

Côté films, « Terrifier » reste en tête du classement. Ce film d’horreur raconte l’histoire d’une petite ville américaine, plongée dans la nuit d’Halloween, où Art le Clown, un psychopathe déguisé, sème la terreur. Il traque plusieurs jeunes femmes, laissant derrière lui une traînée de violence et de mutilations.



En deuxième position, nous avons « Une femme en jeu » (nouvelle sortie) : Los Angeles dans les années 1970. Tandis qu’une vague de meurtres défraie la chronique, une jeune femme qui aspire à devenir comédienne et un tueur en série se croisent à l’occasion d’un épisode de l’émission The Dating Game (Tournez Manège).



Enfin, « L’Ombre rebelle » (nouvelle sortie) prend la troisième place. 13, une jeune assassine douée, est écartée de ses fonctions après avoir failli rater une mission. Elle fait alors la connaissance de Monji, un garçon qui a perdu sa mère à cause d’un syndicat du crime. Quand Monji disparaît, 13 est prête à tout détruire pour retrouver son seul ami, même si cela implique de trahir sa mentore et l’organisation qui l’emploie.

SVOD : top 10 des meilleures séries

Du côté des séries TV, « From » continue de dominer le classement, restant en première position. Cette série d’horreur suit un groupe de personnes piégées dans une ville mystérieuse où chaque tentative de fuite échoue. La menace grandit la nuit, lorsque des créatures monstrueuses sortent de l’ombre pour chasser les habitants.



En deuxième position, « The Penguin » grimpe depuis la sixième position de la semaine précédente : Les tentatives d’Oswald « Oz » Cobb de prendre le contrôle de Gotham City. La ville est en danger suite à l’effondrement de la digue qui la protégeait, et Oz cherche à combler le vide laissé par la mort du puissant Carmine Falcone, tout en affrontant ses ennemis.



Enfin, « Tulsa King » descend d’une position, prenant la troisième place. Dwight « The General » Manfredi, un ancien parrain de la Mafia italienne à New York, sort de 25 ans de prison pour couvrir son boss. Contraint de s’installer à Tulsa, dans l’Oklahoma, il décide de monter son équipe formée de personnes très singulières pour établir un nouvel empire.

