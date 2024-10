Les Mondes de George R.R. Martin : plongez au cœur de l’univers de Game of Thrones

Tom Huddleston lève le voile sur les inspirations qui ont façonné l’univers complexe et captivant de George R.R. Martin. Dans son ouvrage « Les Mondes de George R.R. Martin, retour aux sources de Game of Thrones », aux éditions Sophia Éditions, l’auteur nous invite à un voyage au cœur de l’imaginaire de l’écrivain américain. Au gré de la lecture de cet ouvrage, des sources historiques, littéraires et personnelles qui ont inspiré l’écrivain à construire et imaginer des romans qui deviendront des succès.

Une plongée dans les coulisses de Westeros

Ce livre passionnant explore les multiples sources d’inspiration qui ont permis à Martin de créer un monde aussi riche et détaillé que Westeros. Des sources d’inspiration puisées dans le monde réel qui lui ont permis de décrire ses aventures.

Histoire et politique : De la Guerre de Cent Ans aux conquêtes de Gengis Khan, de l’histoire au cinéma, en passant par la bande dessinée et le roman, l’auteur démontre comment l’histoire a façonné les intrigues politiques et les guerres sanglantes de Game of Thrones.

De la Guerre de Cent Ans aux conquêtes de Gengis Khan, de l’histoire au cinéma, en passant par la bande dessinée et le roman, l’auteur démontre comment l’histoire a façonné les intrigues politiques et les guerres sanglantes de Game of Thrones. Mythologie et littérature : Des légendes arthuriennes aux sagas nordiques, en passant par les œuvres de Tolkien et de Howard, découvrez comment Martin a puisé dans les grands mythes et les œuvres littéraires pour créer ses propres héros et ses propres histoires.

Des légendes arthuriennes aux sagas nordiques, en passant par les œuvres de Tolkien et de Howard, découvrez comment Martin a puisé dans les grands mythes et les œuvres littéraires pour créer ses propres héros et ses propres histoires. Expériences personnelles : Le livre explore également l’influence de la vie personnelle de Martin sur son œuvre, révélant comment ses expériences ont façonné sa vision du monde et de la nature humaine.

Pourquoi lire ce livre ?

Pour approfondir votre connaissance de l’univers de Game of Thrones : Si vous êtes un fan de la saga, ce livre vous permettra de mieux comprendre les enjeux, les personnages et les événements qui ont marqué l’histoire de Westeros.

Si vous êtes un fan de la saga, ce livre vous permettra de mieux comprendre les enjeux, les personnages et les événements qui ont marqué l’histoire de Westeros. Pour découvrir les secrets de la création littéraire : L’ouvrage est également un formidable outil pour les amateurs de littérature, qui souhaitent découvrir les mécanismes de la création d’un univers fantasy aussi complexe et réussi.

L’ouvrage est également un formidable outil pour les amateurs de littérature, qui souhaitent découvrir les mécanismes de la création d’un univers fantasy aussi complexe et réussi. Pour apprécier encore plus la richesse de l’œuvre de George R.R. Martin : En découvrant les sources d’inspiration de l’auteur, vous apprécierez d’autant plus la richesse et la complexité de son œuvre. Y fourmillent des recherches approfondies et des illustrations tout au long de l’ouvrage, qui permettent une immersion totale dans l’univers de George R.R. Martin.

L’auteur de ce livre, Tom Huddleston, est également journaliste et musicien londonien. Il a écrit plusieurs romans de SF et de fantasy, plutôt destinés au jeune public (FloodWorld), mais également sur la saga Dune. Ancien critique de films pour le magazine Time Out, il est désormais indépendant, on peut le retrouver notamment dans The Guardian ou sur le site Little White Lies.

En résumé, « Les Mondes de George R.R. Martin » est un ouvrage indispensable pour tous les fans de Game of Thrones et pour tous ceux qui s’intéressent à l’univers de la fantasy. Il nous offre une plongée fascinante dans l’imaginaire de George R.R. Martin et nous permet de mieux comprendre les clés de son succès.

Les Mondes de George R.R. Martin, retour aux sources de Game of Thrones

Nombre de pages : 208

Date de parution : 18/09/2023

Auteur : Tom Huddleston

EAN 13 : 9782841021680

Marque éditoriale : Sophia Éditions

Format : 210 x 260 mm

Nombre d’illustrations : 185

Crédits : Le Blog Du Cinéma

Crédits : Le Blog Du Cinéma

Crédits : Le Blog Du Cinéma

Crédits : Le Blog Du Cinéma

Crédits : Le Blog Du Cinéma

Crédits : Le Blog Du Cinéma

Nos dernières bandes-annonces