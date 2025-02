SVOD – Top 10 des séries et films les plus populaires en France du 3 au 9 février 2025

Chaque semaine et grâce à notre partenaire JustWatch, le plus grand guide mondial de films, séries et événements sportifs en streaming, nous vous partageons le Top 10 des films et séries les plus populaires en France.

The Order – La Confrérie de l’ombre, meilleur film de la semaine en streaming

Côté films, THE ORDER : LA CONFRÉRIE DE L’OMBRE fait une entrée remarquée à la première place. Ce thriller haletant suit un agent du FBI persuadé qu’une série de braquages et de vols de voitures dans le nord-ouest du Pacifique cache bien plus qu’un simple appât du gain. Convaincu que ces crimes sont orchestrés par un groupe de dangereux terroristes nationaux, il se lance dans une enquête qui pourrait tout changer. Suspense, action et tensions à leur comble pour ce film qui tient en haleine du début à la fin.

LES TUCHE s’imposent en deuxième position avec leur humour inimitable. Cette comédie française culte raconte l’histoire d’une famille modeste qui voit sa vie bouleversée après avoir gagné 100 millions d’euros à la loterie. Déterminés à s’installer à Monaco, Jeff, Cathy et leurs enfants vont devoir s’adapter à un monde qui n’a rien à voir avec leur quotidien. Mais pour les Tuche, une chose est sûre : « Tuche pour un, un pour Tuche ! » Une dose de bonne humeur et de situations loufoques qui ravit le public.

En troisième position, SANCTUARY propose un huis clos intense et troublant. Hal, riche héritier sur le point de prendre la tête de l’empire familial, décide de rompre avec Rebecca, sa partenaire de jeux de domination. Mais cette dernière refuse catégoriquement d’abandonner leur relation et va tout mettre en œuvre pour garder le contrôle. Manipulations psychologiques, tension et séduction s’entremêlent dans ce thriller captivant où le pouvoir devient un véritable jeu dangereux. Un trio de films qui promet des émotions fortes et des expériences cinématographiques variées !

Paradise, meilleure série de la semaine en streaming

Du côté des séries TV, PARADISE reste solidement ancré à la première place du classement. Ce thriller intense plonge les spectateurs dans une communauté luxueuse et paisible, où un meurtre brutal vient bouleverser l’équilibre. L’enquête qui s’ensuit révèle des secrets profondément enfouis et fait vaciller les certitudes. Xavier Collins (Sterling K. Brown), agent des services secrets, devient le principal suspect dans l’assassinat du président Cal Bradford (James Marsden), l’entraînant dans une course contre la montre pour prouver son innocence. Un suspense haletant où conspirations et révélations s’enchaînent sans répit.

SEVERANCE conserve également sa position et continue de captiver avec son concept dystopique fascinant. Dans les bureaux de Lumon Industries, les employés subissent une procédure qui scinde leur mémoire entre leur vie professionnelle et personnelle. Mais alors que des anomalies émergent, Mark et ses collègues commencent à douter de la véritable nature de leur existence et des intentions de leur employeur. Portée par Adam Scott, John Turturro et Patricia Arquette, cette série psychologique offre une ambiance oppressante et une intrigue magistralement construite qui ne cesse de séduire.

BREF. grimpe de deux places et s’impose sur le podium avec son format court et percutant. Cette série raconte le quotidien d’un trentenaire au chômage, perdu dans ses pensées et obsédé par une fille rencontrée en soirée. À travers des monologues intérieurs drôles et acérés, il partage ses réflexions sur les petites frustrations du quotidien, les dilemmes existentiels et les absurdités de la vie moderne. Un mélange irrésistible d’humour, de sincérité et de rythme effréné qui continue de conquérir le public.

À propos de JustWatch : JustWatch est le plus grand guide de streaming au monde avec plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans 140 pays. Il regroupe des films, des séries télévisées et des événements sportifs provenant de centaines de plateformes de streaming dans le monde entier, notamment Amazon Prime, Netflix, Apple TV+, MAX, Disney+, et bien d’autres, ce qui permet de trouver facilement où les regarder légalement.

Nos dernières bandes-annonces