Top 10 des séries et films les plus populaires en France – 21 au 27 avril 2025

Chaque semaine, grâce à notre partenaire JustWatch, nous vous proposons le Top 10 des séries et films les plus populaires en France en streaming !

Les 10 films les plus populaires

Côté films, “Ravage” de Gareth Evans (The Raid, Gangs of London) est premier de notre classement. Le film suit un détective meurtri (joué par Tom Hardy) qui se fraye un chemin dans le monde du crime pour sauver le fils d’un politicien après une affaire de drogue qui a mal tourné. Avec des séquences de combat explosives et un rythme implacable, Ravage mêle réalisme et actions parfaitement opérées dans un film qui se vit comme un ballet brutal. Retrouvez la citation exclusive de Tom Hardy pour JustWatch en suivant ce lien.

“L’Amour Ouf” revient doucement dans nos classements. L’histoire met en scène Clotaire et Jackie, deux ados que tout oppose, unis par un amour fou sur fond d’années 80. Clotaire, entrainé dans une spirale de violence, finis injustement en prison. Dix ans plus tard, à sa sortie, il est prêt à tout pour retrouver Jackie. Porté par une mise en scène vibrante, le film est un cri du cœur sur l’amour, la perte et la rédemption.

“Ash” arrive troisième du classement. Ce thriller de science-fiction sombre réalisé par Flying Lotus, mêlant amour, horreur et mystère. L’histoire suit une femme travaillant dans une station isolée dans l’espace, qui découvre des secrets terrifiants après la disparition de son partenaire. Alors qu’un étranger arrive, elle doit démêler le vrai du faux dans un climat de paranoïa. Le film explore l’identité, la trahison et la survie en terrain inconnu. Un huis clos spatial intense et psychologique.

Crédits : JustWatch

Les 10 séries les plus populaires

Du côté des séries TV, “The Last of us” prend la tête du classement cette semaine. l’intense série post-apocalyptique suit Joel, un survivant endurci, chargé d’escorter Ellie, une adolescente immunisée contre un virus fongique qui a ravagé l’humanité. Ensemble, ils traversent un monde dévasté rempli de dangers, autant humains qu’infectés. Leur relation évolue lentement, transformant une mission de survie en un lien profondément humain. C’est une histoire sur la perte, l’amour, et les choix impossibles dans un monde brisé.

“Star Wars : Andor” apparaît dans le classement à la veille du Star War’s Day (4 mai). La série suit le parcours intense de Cassian Andor, cinq ans avant les événements de Rogue One. Dans un Empire oppressant, un homme ordinaire devient progressivement un héros de la Rébellion. La série explore la naissance de la résistance, les dilemmes moraux et le prix du sacrifice. Elle dévoile une facette plus intime et réaliste de l’univers Star Wars.

“Black Mirror” recule d’un place et arrive troisième cette semaine, l’engouement pour cette série dramatique est de retour grâce à la sortie de la 7e saison ce week-end. “Black Mirror” est une référence dystopique majeure parmi le catalogue Netflix. La série explore les limites des usages de nouvelles technologies et nous questionne sur l’éthique du progrès. Les épisodes indépendants intègrent des thèmes variés allant du transhumanisme à la surveillance de masse, souvent dans une atmosphère pesante ou dérangeante.

Crédits : JustWatch

