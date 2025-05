Top 10 des séries et films les plus populaires en France – 28 avril au 4 mai 2025

Chaque semaine, grâce à notre partenaire JustWatch, nous vous proposons le Top 10 des séries et films les plus populaires en France en streaming !

Les 10 films les plus populaires

Côté films, “Ravage” de Gareth Evans (The Raid, Gangs of London) est premier de notre classement. Le film suit un détective meurtri (joué par Tom Hardy) qui se fraye un chemin dans le monde du crime pour sauver le fils d’un politicien après une affaire de drogue qui a mal tourné. Avec des séquences de combat explosives et un rythme implacable, Ravage mêle réalisme et actions parfaitement opérées dans un film qui se vit comme un ballet brutal. Retrouvez la citation exclusive de Tom Hardy pour JustWatch en suivant ce lien.

La nouvelle entrée “Exterritorial” se place en deuxième position. Ce thriller psychologique où Sara Wulf, ex-soldate des forces spéciales, cherche désespérément son fils disparu au consulat américain de Francfort. Personne ne se souvient de lui, et Sara découvre une conspiration liée à une mission militaire secrète en Afghanistan. Traquée et isolée, elle affronte Erik Kynch, un agent corrompu responsable de l’enlèvement. Avec l’aide inattendue d’une détenue, elle expose la vérité. Le film mêle tension, action et mémoire traumatique.

“L’Amour Ouf” revient doucement dans nos classements. L’histoire met en scène Clotaire et Jackie, deux ados que tout oppose, unis par un amour fou sur fond d’années 80. Clotaire, entrainé dans une spirale de violence, finis injustement en prison. Dix ans plus tard, à sa sortie, il est prêt à tout pour retrouver Jackie. Porté par une mise en scène vibrante, le film est un cri du cœur sur l’amour, la perte et la rédemption.

Les 10 séries les plus populaires

Du côté des séries TV, “The Last of us” prend la tête du classement cette semaine. l’intense série post-apocalyptique suit Joel, un survivant endurci, chargé d’escorter Ellie, une adolescente immunisée contre un virus fongique qui a ravagé l’humanité. Ensemble, ils traversent un monde dévasté rempli de dangers, autant humains qu’infectés. Leur relation évolue lentement, transformant une mission de survie en un lien profondément humain. C’est une histoire sur la perte, l’amour, et les choix impossibles dans un monde brisé.

Dans “Astérix & Obélix : Le Combat des chefs” qui se retrouve en deuxième position, les Romains cherchent à affaiblir le village gaulois en capturant Panoramix, le druide créateur de la potion magique. Sans elle, les Gaulois perdent leur force surhumaine. Pour les vaincre, les Romains organisent un duel entre leur chef corrompu et Abraracourcix, le chef du village. Astérix et Obélix, malgré l’absence de potion, doivent ruser pour sauver Panoramix et restaurer l’équilibre. Ce classique allie humour, stratégie et camaraderie.

“L’Éternaute” arrive troisième cette semaine, cette mini-série de science-fiction argentine en six épisodes est adaptée de la bande dessinée culte d’Héctor Germán Oesterheld. L’histoire débute à Buenos Aires, où une tempête de neige toxique décime la population en quelques heures. Juan Salvo, vétéran de la guerre des Malouines, et ses amis se battent pour survivre, découvrant que cette neige n’est que le prélude à une invasion extraterrestre. Face à cette menace, l’unité et la solidarité deviennent essentielles. La série, réalisée par Bruno Stagnaro, met en vedette Ricardo Darín et s’inspire des luttes sociales et politiques argentines.

