Top K-dramas Netflix : analyse des séries coréennes incontournables

Depuis quelques années, les dramas coréens connaissent un essor fulgurant à l’international, et Netflix en a largement contribué. Entre récits poignants, esthétiques soignées et thèmes universels, ces séries captivent un public toujours plus large. Retour sur quelques-uns des plus gros succès.

Squid Game – Le phénomène mondial

Difficile de ne pas commencer par Squid Game, véritable raz-de-marée culturel. Ce thriller social, où des participants désespérés s’affrontent dans des jeux mortels pour de l’argent, a marqué l’histoire de Netflix en devenant la série la plus regardée de la plateforme avec 265,2 millions de vues (saison 1).

Au-delà de la violence, la série a séduit par sa critique du capitalisme, ses personnages complexes et son univers visuel marquant et coloré (costumes, décors). Elle a ouvert la voie à une nouvelle visibilité mondiale pour les K-dramas. Cependant, la dernière saison, et chapitre final de cette série, n’a pas été à la hauteur de nos attentes. L’incohérence avec les saisons précédentes et un sentiment de lassitude ont perdu le public. La fin inaboutie qui relance la partie n’a pas non plus séduit. Dommage, l’adrénaline et l’engouement ont laissé place à l’amertume et la frustration.

The Glory – La vengeance au féminin

Avec Song Hye-kyo en tête d’affiche, The Glory plonge dans l’histoire sombre d’une femme qui, après avoir survécu à l’intimidation scolaire, met en place un plan de vengeance méthodique à l’âge adulte.

Un récit haletant sur la résilience et la justice personnelle. La série a touché un large public grâce à son intensité émotionnelle et sa dénonciation de problématiques sociales très réelles en Corée du Sud. Cette série nous propose des personnages secondaires qui ont du sens, tout en les articulant autour de Moon Dong-eun qui élabore un plan à la fois cruel et à l’image de la justice qu’elle n’a pas connu. La série réussit parfaitement à doser l’intensité au bon moment en provoquant une diversité d’émotions : colère, tristesse, impuissance, satisfaction.

Move to Heaven – Quand la mémoire des défunts devient une histoire

Moins médiatisée que Squid Game, mais tout aussi marquante, Move to Heaven suit un jeune homme autiste et son oncle qui travaillent comme « trauma cleaners », en triant les affaires des défunts et en nettoyant les lieux où la mort est passée.

Une série profondément humaine et émouvante, qui explore la mort, le deuil et la mémoire. Elle illustre parfaitement la capacité des dramas coréens à traiter de sujets sensibles avec pudeur et poésie. Les histoires proposées sont à la fois réfléchies et touchantes, tout en restant lumineuses. Contrairement à ce qu’on peut penser en lisant le synopsis, ce n’est pas une série déprimante, loin de là.

Hotel del Luna – Entre romance et fantastique

Avec IU dans le rôle principal, Hotel del Luna raconte l’histoire d’un hôtel mystérieux qui accueille des fantômes. Mélange de romance, de fantasy et de drame, la série a conquis un large public par son esthétique envoûtante et son ambiance singulière.

Même si elle est moins réaliste que d’autres dramas, son mélange de mystère et d’émotion, associé à une mise en scène travaillée, a contribué à son succès international. Il peut cependant être un peu dur de suivre les différents flashbacks qui sont nombreux tout au long de la série. Le manque de profondeur des fantômes est, lui aussi, assez critiqué : que des esprits de notre temps, pas de référence historique ou ancienne.

My Holo Love – L’amour impossible à l’ère de l’intelligence artificielle

Ce drama romantique met en scène une jeune femme solitaire qui se rapproche d’un hologramme doté d’intelligence artificielle. À la croisée entre romance traditionnelle et réflexion sur la technologie, My Holo Love a charmé par son originalité.

En abordant la question de la solitude moderne et du lien entre humains et I.A., la série a su toucher un public en quête d’histoires nouvelles, tout en gardant la sensibilité propre aux K-dramas. La série n’est pas surjouée, elle est même assez sincère dans le jeu d’acteur proposé. C’est un drama simple et plein de douceur qui aurait mérité plus de subtilité et de réalisme quant au scénario de départ.

Les dramas coréens sur Netflix ne se contentent pas de divertir : ils ouvrent une fenêtre sur des réalités sociales, explorent des thématiques universelles (l’amour, la mort, la justice, la technologie) et séduisent par leur esthétique soignée et gracieuse. Qu’ils soient sombres, romantiques ou fantastiques, ils participent tous à l’expansion mondiale de la « K-culture ».

Émilie B.

Cet article a été publié suite à une contribution d’un·e rédacteur·rice invité·e.

Si vous souhaitez écrire une actualité, une critique ou une analyse pour le site, n’hésitez pas à nous envoyer votre papier !

