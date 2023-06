Hayao Miyazaki souffle son dernier vent dans l’animation – Analyse

Le Château ambulant, Ponyo sur la falaise, Nausicaä de la vallée du vent. Derrière ces incroyables films fantastiques réside l’empreinte d’un maître de l’animation japonaise : Hayao Miyazaki. L’été prochain, il soufflera sa toute dernière histoire, avec la sortie de Comment vivez-vous ?. Découvrez son incroyable parcours au sein du studio Ghibli, puis plongez dans l’univers de son ultime long métrage.

Parcours du maître de l’animation japonaise au sein du studio Ghibli

En 1985, le studio Ghibli est créé par l’animateur Hayao Miyazaki, le réalisateur Isao Takahata et le producteur Toshio Suziki. Avec ce studio d’animation, Miyazaki réalise son premier long métrage le Château dans le ciel, en 1986. Son second film, Mon Voisin Totoro, arrive deux années après. Il rencontre un tel succès que Totoro devient la mascotte du studio japonais.

En 1997, Princesse Mononoké propulse le talent du maître de l’animation au-delà des frontières japonaises. L’animateur nippon va encore plus loin avec la sortie du voyage de Chihiro, quatre ans plus tard. Son long métrage reçoit l’Oscar du meilleur film d’animation. Puis, Miyazaki officialise la fin de sa carrière dans l’animation juste après la sortie de son 11ème long métrage Le vent se lève, en 2013.

Miyazaki veut faire souffler un vent fort sur le monde d’animation. Toshio Suzuki, producteur des films Ghibli

Cependant, trois années plus tard, le maître de l’animation nippone annonce une nouvelle fois son retour, avec la production du long métrage Comment vivez-vous ? (Kimi-tachi wa dō Ikiru ka ? en japonais). Pour accomplir cet ultime projet, le studio Ghibli tente une nouvelle approche : laisser à Hayao Miyazaki tout le temps de réaliser son dernier film.

Diffusion du dernier long métrage de Hayao Miyazaki dans les salles de cinéma du Japon

De 2017 à 2020, l’équipe d’animation n’avait produit que 36 minutes du long métrage, soit une minute de film par mois. Pourtant, 60 animateurs travaillent dessus. En comparaison, Mon voisin Totoro a été réalisé en 8 mois, par 8 artistes de l’animation. Le producteur Toshio Suziki explique que « nous dessinons toujours à la main, mais cela nous prend plus de temps pour terminer un film, car nous dessinons plus de plans ». Quelles incroyables scènes nous réservent-on ?

Néanmoins, ce projet ambitieux est sur le point de se terminer, puisque la maison de production Toho-Towa a annoncée une date de sortie. La première diffusion de Comment vivez-vous ? est donc prévue le 14 juillet 2023, dans les salles de cinéma au Japon. Une première affiche du film a également été dévoilée sur Twitter. On y aperçoit un personnage, peut-être un humain, camouflé en oiseau blanc.

Cette date marquera le 10ème anniversaire, jour pour jour, de ce que tout le monde pensait être le dernier film de Hayao Miyazaki. Pour le moment, la sortie du long métrage en France n’a pas encore été révélée. En l’attendant, découvrez 21 films d’animation, produits par le studio Ghibili, sur le service de streaming Netflix.

Adaptation du roman nippon de Genzabro Yoshino, Et vous, comment vivrez-vous ?

Pour le moment, on ne connaît encore que peu d’informations sur le contenu du long métrage. Quel scénario peut nous proposer Miyazaki pour son dernier voyage ? Tout d’abord, le célèbre animateur nippon s’est inspiré de son livre d’enfance préféré Et vous, comment vivrez-vous ?, écrit par Genzaburo Yoshino, en 1937. Actuellement, son œuvre représente un classique de la littérature japonaise.

Dans un contexte de militarisation du Japon et de menace du nazisme en Europe, cet éditeur a sorti sa plume pour défendre des valeurs humaines : l’entraide, la justice, la liberté de pensée, etc. Plus concrètement, Yoshino raconte l’histoire d’un adolescent de 15 ans vivant chez son oncle à Tokyo, après le décès de son père. Ce livre accompagne les découvertes et les questionnements du jeune garçon, face aux nombreux changements dans sa vie.

On reconnaît bien des thématiques régulièrement soulevées par Miyazaki : l’enfance écourtée, le passage à l’âge adulte ou les questions existentielles. Lors d’un entretien avec le quotidien japonais Asahi Shinbun, Hayao Miyazaki révèle que le roman de Genzaburo Yoshino joue un rôle essentiel dans la vie du protagoniste. Toutefois, le studio Ghibli a annoncé que le dernier film du maître de l’animation japonaise ne sera pas une copie directe de ce livre. Son ultime adaptation prend la forme d’une grande aventure fantastique, avec des personnages non humains.

Quel film de Miyazaki vous a le plus transporté ? Et d’après vous, quelle incroyable histoire nous réserve l’animateur japonais pour son dernier long métrage ? Partagez vos suggestions dans les commentaires !

