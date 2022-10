CREATIVITY, INC., exploration passionnante dans les coulisses les plus profondes de Pixar – Critique

Edwin Catmull. Ed, pour les intimes. Ce nom ne dit probablement rien à la plupart des gens. Pourtant, cet homme a eu un impact considérable sur nos vies. Car Ed Catmull a dirigé Pixar et Disney Animation pendant de nombreuses années et il fut une personnalité incontournable aux côté des bien plus connus Steve Jobs et John Lasseter…

Ce qui l’a conduit, en 2014, a sortir un livre depuis traduit chez nous, dans lequel il raconte en détail de manière remarquable et passionnante comment lui et ses équipes ont fait pour que Pixar n’arrête jamais de se renouveler pour continuer à aller toujours le plus loin possible. Et plus largement, comment en tant qu’êtres humains et artistes, ils se sont constamment remis en question pour créer le meilleur endroit possible à la fois humainement et professionnellement.

Ed Catmull. ©Pixar

Car les quelques quatre-cent pages de CREATIVITY, INC. abordent des questions liées à leur travail, mais toujours en lien avec l’aspect humain, tant pour augmenter la créativité des gens que pour les respecter. Catmull, lors de ses longues années en tant que président du studio, explique qu’il n’a eu de cesse d’essayer de prôner des valeurs qu’on sait malheureusement bien trop peu respectées dans le monde du travail. On découvre que c’est parce qu’ils se remettent toujours en question et considèrent chacun avec la même importance que Pixar demeure grand. Et c’est peut-être un des aspects les plus importants du livre, tant la culture de l’entreprise est unique. Catmull explique d’ailleurs que c’est notamment lors d’un incident qui s’est « profondément ancré » dans sa tête qu’ils ont pris conscience des choix à faire pour garantir le caractère exceptionnel de l’identité du studio : à savoir le graphiste qui, pendant le processus de création aussi long qu’éreintant de Toy Story 2, avait oublié son enfant dans sa voiture sur le parking écrasé par un soleil d’été. Aucun drame à déplorer, mais une leçon pour cette entreprise à l’époque encore jeune.

Les pages consacrées à la suite du premier film d’animation entièrement fait sur ordinateur sont un des passages marquant car sa création particulièrement complexe (notamment une période de six mois où tout le monde travaillait sept jour sur sept) permet de prendre conscience du travail hallucinant à réaliser lorsqu’on entreprend une création dans le domaine de l’animation – à l’image de celui du jeu-vidéo, comme le décrit Jason Schreier dans son important et tout aussi passionnant Du sang, des larmes et des pixels (Editions Mana Books). Pêle-mêle, on découvre alors l’importance primordiale donnée à l’équipe et au collectif (« Trouver les bonnes personnes et la bonne alchimie est plus important que d’avoir la bonne idée »), de créer un environnement sain (« …les ambitions des dirigeants et de leurs équipes peuvent s’exacerber et devenir malsaines ») ou au fait que le mot excellence doive être mérité, « attribué par les autres à nous, non pas proclamé par nous sur nous-mêmes »…

Il serait trop long et bien dommage de trop en dévoiler tant l’ouvrage s’affirme au fil des pages comme une lecture de plus en plus intéressante grâce à sa plongée au plus profond des coulisses d’une entreprise aux pratiques uniques et expériences uniques, entre techniques pour améliorer la qualité du travail réalisé (Catmull aborde des thèmes variés et donne des astuces très concrètes) ou anecdotes incroyables (cf celle du jour où des défaillances de serveurs et de sauvegardes ont entièrement menacé – décidément – Toy Story 2, jusqu’à ce que la situation soit résolue grâce à l’ordinateur personnel d’une employée ramené dans les bureaux avec la plus grand précaution possible). Catmull, fort de sa longue expérience livre avec pédagogie et talent un ouvrage passionnant et inspirant qui traite avec pertinence beaucoup de sujets grâce à un grand nombre d’exemples détaillés et concrets. Qu’il conseille vivement aux dirigeants d’entreprise de toujours embaucher des gens intelligents même s’ils le sont plus qu’eux, rappelle l’importance et même le caractère inévitable de l’échec (souvent tabou dans nos sociétés) lorsqu’on fait quelque chose de nouveau ou encore affirme qu’absolument tout employé puisse parler à n’importe qui n’importe quand dans l’entreprise, CREATIVITY, INC. se révèle intéressant autant pour un passionné, que pour un dirigeant ou juste un curieux, et rappelle que c’est notamment grâce au collectif, à la nouveauté et à l’honnêteté qu’on réussit quelque chose de grand.

Creativity, Inc., Les secrets de l’inspiration par le fondateur de Pixar, 400 pages, juin 2020, Talent Editions.

Simon Beauchamps

Note des lecteurs 0 Note ACHETER LE LIVRE

Écoutez-nous !

Soutenez-nous !