Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Lilyy Nelson

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

THE SUBSTANCE

« De l’aérobic. Du body horror. Quelques références cultes. Et j’en deviens une fille facile. » LOVE LIES BLEEDING

« Une romance lesbienne comme rarement vue ailleurs, malgré quelques maladresses. Ajoutez un brin de sthénolagnie en brassière de sport et je succombe. » AMELIA’S CHILDREN

« Passé totalement inaperçu et pourtant sulfureux, ce petit film portugais traite de l’inceste et de l’âgisme avec une cruauté si juste qu’il mérite d’être vu. »

Séries – Top 2024

TOUTOUYOUTOU

« Une comédie d’espionnage sur fond d’aérobic ? Forcément un chef-d’œuvre. » GRISELDA

« Une réal crue et surprenante pour un récit qui méritait d’être raconté bien avant Narcos. » FRENCHIE SHORE

« Saluons la domination des Français sur l’ensemble des Shores jamais produits par MTV. Ouryel présidente, Enzo à Matignon. Drop the mic. »

N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

