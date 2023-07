La bande-annonce déjantée de DRIVE-AWAY DOLLS, le prochain Ethan Coen

La bande-annonce du prochain film d’Ethan Coen, Drive-Away Dolls, est sortie. Le film met en vedette Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan et Pedro Pascal.

Drive-Away Dolls est un film de comédie noire sur deux femmes qui partent en vrille. Le film est écrit et réalisé par Ethan Coen, qui réalise son premier long métrage sans son frère Joel. On peut citer cependant le documentaire Jerry Lee Lewis : Trouble in Mind, sorti l’an dernier, qui est son « réel » premier projet solo.

La bande-annonce donne un aperçu de l’humour noir et du style visuel caractéristique de Coen. Il présente également les performances de Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan et Pedro Pascal, qui sont tous excellents.

Drive-Away Dolls est prévu pour sortir en salles le 4 octobre 2023.

Drive-Away Dolls est un film à surveiller en 2023. Avec un casting talentueux (allez-vous remarquer un acteur bien connu dans cette bande-annonce ?), un style visuel unique et l’esprit noir caractéristique de Coen, il a le potentiel d’être l’un des meilleurs films de l’année !

