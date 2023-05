OPPENHEIMER : la bande-annonce impressionnante du prochain Christopher Nolan

Après Tenet, le réalisateur Christopher Nolan est de retour avec OPPENHEIMER, qui retrace l’histoire de J. Robert Oppenheimer, « père de la bombe atomique », pendant la Seconde Guerre mondiale. Une seconde bande-annonce du film a été dévoilée.

Cette bande-annonce de plus de trois minutes offre un aperçu époustouflant de l’univers visuellement impressionnant de Nolan et de l’histoire captivante qu’il a créée. Le film est basé sur le livre « American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer » de Kai Bird et Martin J. Sherwin, qui retrace la vie et le travail d’Oppenheimer, le scientifique controversé qui a mené le projet « Manhattan ».

La bande-annonce présente également un aperçu des performances remarquables de l’acteur principal, Cillian Murphy, qui a déjà travaillé avec Nolan sur Dunkerque et Inception. Parmi les autres acteurs et actrices du film, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie et Josh Hartnett.

La sortie française de OPPENHEIMER est prévue pour le 19 juillet 2023 en salle. Les aficionados du réalisateur Christopher Nolan seront impatients de découvrir le film, qui promet d’être une épopée émotionnelle et intense sur l’un des événements les plus marquants de l’histoire moderne.

