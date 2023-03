10 créations Netflix à voir en famille

La soirée approche et tout le monde est enfin réuni pour une soirée cinéma. Netflix, plus grande plateforme de SVOD, sera probablement l’alternative la plus accessible depuis votre salon.

Si la plateforme semble privilégier de plus en plus l’éphémère et le nombre, plusieurs créations originales sont disponibles et sauront satisfaire les envies de divertissement de petits et grands. Aventure, animation, documentaire, science-fiction, découvrez notre sélection de films originaux Netflix à découvrir en famille.

La sagesse de la pieuvre

LA SAGESSE DE LA PIEUVRE est un documentaire magnifiquement conçu qui raconte une histoire captivante tout en délivrant un message fort sur l’importance de la conservation de l’environnement. C’est une histoire unique et nécessaire présentant le cinéaste Craig Foster et son lien improbable avec une pieuvre sauvage dans une forêt marine au large de l’Afrique du Sud. La relation entre Foster et la pieuvre est à la fois fascinante et réconfortante, le film offre une fenêtre unique sur le monde sous-marin de ces créatures intelligentes.

LA SAGESSE DE LA PIEUVRE bénéficie également d’une cinématographie impressionnante et immersive ; des images époustouflantes donnant un magnifique aperçu de ce monde aquatique trop rarement vu à l’écran. Entre connexion avec le monde naturel et nécessité de le protéger, le film relie l’ensemble avec beaucoup de poésie.

Disponible depuis le 7 septembre 2020

Durée : 1h25

Pinocchio (Guillermo del Toro)

Avec, comme à son habitude, des visuels impressionnants, des émotions fortes et une narration immersive, Guillermo del Toro donne une perspective passionnante à Pinocchio. Ce conte de fées classique ne cesse de captiver le public depuis des générations. Adaptation prenant ses libertés vis-à-vis des textes originaux, la version de Del Toro est forcément plus sombre et aussi plus mature, ajoutant une dimension nouvelle et intrigante à l’histoire.

PINOCCHIO par Guillermo del Toro peut compter également sur une distribution impressionnante, comprenant Ewan McGregor dans le rôle de Jiminy Cricket, Tilda Swinton dans celui de la fée aux cheveux turquoise, Ron Perlman dans celui de Mangiafuoco, et Christoph Waltz dans celui du méchant maître des marionnettes, pour n’en citer que quelques-uns. Ce Pinocchio, animé en stop-motion, est un spectacle visuel de tout instant ; une adaptation magistrale, sombre et esthétique.

Disponible depuis le 9 décembre 2022

Durée : 1h57

Enola Holmes 1 & 2

ENOLA HOLMES est centré sur la jeune sœur de Sherlock, Enola, interprétée par la fraîche et charismatique Millie Bobby Brown. Un nouveau personnage fort et indépendant qui, à l’image des histoires classiques de Sherlock Holmes, ne cesse de surprendre par sa capacité à résoudre des mystères. En combinant enquête, mystère et humour, ENOLA HOLMES reprend l’univers du célèbre détective pour les spectateurs de tout âge.

Le film bénéficie d’un casting 5 étoiles comprenant Henry Cavill, prenant les traits de Sherlock Holmes, et Helena Bonham Carter dans le rôle de la mère d’Enola. L’ensemble des acteurs proposent de belles performances ajoutant de la profondeur et de la dimension à leurs personnages. Dans l’ensemble, ENOLA HOLMES offre une perspective nouvelle sur une figure littéraire classique où tout est comique, dynamique et ludique.

Disponible depuis le 23 septembre 2021

Durée : 2h03

Les Mitchell contre les machines

Les Mitchell, famille excentrique et attachante, se retrouvent dans un monde où la technologie a pris le dessus, et doivent travailler ensemble pour sauver le monde. Animation de premier ordre, interprétation vocale brillante et scénario aussi comique qu’instructif, LES MITCHELL CONTRE LES MACHINES fait partie des dernières créations d’animation Netflix à voir. Visuellement admirable, le film aborde des thèmes pertinents sur la société moderne, tels que la relation entre l’homme et la technologie et l’importance des liens familiaux.

À l’image de Spider-Man : New Generation ou du récent Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête, LES MITCHELL CONTRE LES MACHINES présente des personnages diversifiés et un style d’animation innovant qui mélange l’animation 2D et 3D, ce qui en fait une expérience de visionnage unique. Humour, émotions, visuels, thématiques pertinentes, ces promesses se tiennent sous la forme d’un cocktail détonant.

Disponible depuis le 30 avril 2021

Durée : 1h54

Adam à travers le temps

Histoire de famille et de voyages dans le temps, ADAM A TRAVERS LE TEMPS est une aventure de science-fiction à regarder en famille. L’intrigue tourne autour d’un homme qui voyage dans le temps pour obtenir l’aide de son moi de 13 ans afin de sauver son père, un brillant scientifique qui a été kidnappé. Réalisé par Shawn Levy (La Nuit au Musée, Stranger Things, Real Steel), ADAM A TRAVERS LE TEMPS a tous les atouts d’un bon film de science-fiction, entre effets spéciaux de pointe, visuels remarquables et nombreuses références du genre. L’histoire bien balisée permet de profiter pleinement de ce beau spectacle, fait pour petits et grands.

Porté par le toujours comique Ryan Reynolds, ADAM A TRAVERS LE TEMPS rayonne aussi par son casting expérimenté. Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Jennifer Garner, tous apportent nuances et sensibilité à leurs personnages. Cet habile mélange entre science-fiction, aventure et comédie s’affirme comme un divertissement léger avec son lot d’émotions qui a rapidement conquis le public de Netflix lors de sa sortie.

Disponible depuis le 11 mars 2022

Durée : 1h46

Klaus

KLAUS est le chef d’œuvre d’animation de Noël dont on avait le plus besoin. Loin de la classique mythologie noëlesque, KLAUS raconte l’histoire d’un jeune homme gâté, envoyé dans une ville isolée pour y ouvrir un bureau de poste. Au cœur de l’hiver, il se lie d’amitié avec Klaus, menuisier reclus ; ensemble, ils tentent de ramener la joie de vivre à un village ayant oublié traditions et générosité. Magnifique conte de fées hivernal, KLAUS porte un message qui fera écho aux spectateurs de tout âge : celui de la gentillesse et de la façon dont les actions d’une personne peuvent changer toute une communauté.

Nostalgique et innovante, l’animation, dessinée à la main, livre un changement rafraîchissant par rapport à celle générée par ordinateur qui domine aujourd’hui l’industrie. Le film de Sergio Pablos brille également par ses voix et son doublage (Alex Lutz, Ludivine Sagnier), rendant chaque personnage mémorable, que ce soit par le comique ou le poétique. Son message d’humanité est parfait pour les fêtes de fin d’année et au-delà ; ses voix talentueuses et son animation époustouflante en font un classique instantané.

Disponible depuis le 10 avril 2020

Durée : 1h36

Le monstre des mers

LE MONSTRE DES MERS est une aventure épique remettant au goût du jour d’anciennes légendes maritimes. On y suit l’épopée en terres inconnues d’un vieux loup de mer, son second et d’une jeune orpheline, à la recherche de monstres marins. Loin des budgets d’un film Pixar ou Disney, LE MONSTRE DES MERS est marquant par son inventivité de mise en scène. Viennent s’ajouter d’excellents contrastes de couleurs, jeu d’échelles et dynamisme ; cette fable de la mer arrive à côtoyer l’épique sans prétention.

Une fois de plus, ce film est riche en messages à l’attention des petits et grands. Préservation des animaux, narcissisme et peur de l’échec, valeur du mythe, ces différents thèmes sont au cœur du film de manière claire. Le film bénéficie aussi de très belles scènes d’actions, notamment de combats navals, et d’une palette vocale convaincante. En somme, LE MONSTRE DES MERS se révèle être un récit d’aventures plus étonnant qu’il n’y paraît à première vue.

Disponible depuis le 8 juillet 2022

Durée : 1h55

Le garçon qui dompta le vent

Tiré d’une histoire vraie, LE GARÇON QUI DOMPTA LE VENT retrace la jeunesse de William Kamkwamba, un adolescent malawite qui a construit un moulin à vent pour fournir de l’électricité à son village pendant une grave sécheresse. Véritable source d’inspiration pour la jeunesse, le film s’appuie sur une solide distribution, notamment du nouveau venu Maxwell Simba dans le rôle principal, ainsi que des acteurs Aïssa Maïga et Chiwetel Ejiofor, nommé aux Oscars en 2014.

LE GARÇON QUI DOMPTA LE VENT trouve surtout sa force dans sa valeur éducative en encourageant la discussion autour de la pauvreté, la justice et la durabilité du monde actuel. Il met en lumière les difficultés rencontrées par les communautés rurales dans les pays en développement, l’importance de l’accès à l’électricité, à l’éducation et à la technologie. Émotionnellement impactant, LE GARÇON QUI DOMPTA LE VENT est une représentation de la puissance de l’esprit humain, de notre capacité à surmonter les épreuves et les échecs. Un film riche en thématiques, aussi beau par sa mise en scène que par son humanité.

Disponible depuis le 25 septembre 2021

Durée : 1h53

Vivo

Le pouvoir de la musique, la valeur de l’amitié et de la famille sont des thèmes universels et racontables. VIVO retrace l’aventure musicale d’un singe kinkajou doué pour la chanson nommé Vivo qui entreprend un voyage de Cuba à Miami pour réaliser le rêve musical de son propriétaire. Réalisé par Kirk DeMicco, VIVO brille par son esthétique incroyable, ses décors hauts en couleur et ses personnages aux traits caricaturés. Si la quête est simple et les dialogues sont sobres, le film attire par son énergie de tout instant et sa musique.

Les voix de Lin-Manuel Miranda et Zoe Saldana donnent vie à des protagonistes atypiques et attachants. Non loin des classiques du genre, VIVO reste un bon film d’animation musical, porteur d’une vitalité contagieuse.

Disponible depuis le 9 août 2021

Durée : 1h39

Okja

Projeté au Festival de Cannes 2017, OKJA raconte l’histoire d’une jeune fille, Mija, qui noue des liens étroits avec un porc génétiquement modifié, Okja. Lorsqu’une puissante société s’empare d’Okja à des fins commerciales, Mija se lance dans une mission pour sauver son amie bien-aimée. Réalisé par Bong Joon Ho, OKJA est un portrait du monde actuel qui se veut aussi familial que politique. Pour le côté politique, le traitement des animaux dans l’industrie alimentaire et les conséquences de notre société consumériste sont au premier plan du film. Pour le côté familial, la relation entre la fillette et son cochon géant apporte chaleur et humanité dans un monde violent, ici très bien mis en scène.

Une fois de plus, OKJA profite d’acteurs de première garde tels que Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal ou Paul Dano, rendant tous le film puissant et poignant. C’est un spectacle touchant et plus qu’engagé dans son message, remettant en question beaucoup de nos perceptions. À éviter pour les plus jeunes par rapport à certaines scènes violentes et quelques dialogues vulgaires.

13+ sur Netflix

Disponible depuis le 10 avril 2020

Durée : 1h58

Écoutez-nous !