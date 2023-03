JOKER : FOLIE À DEUX, les premières photos de Lady Gaga en Harley Quinn

Actuellement en tournage sous l’oeil du réalisateur Todd Phillips, la suite du Joker (2019) compte à son casting l’iconique chanteuse et actrice Lady Gaga encore récemment acclamée lors de la dernière cérémonie des Oscars pour sa performance de Hold My Hand, chanson phare de Top Gun : Maverick (2022).

Annoncée comme thriller psychologique, cette suite du film aux 2 Oscars et Lion d’Or, est l’un des films les plus attendus de 2024. Warner Bros a en effet fixé la date de sortie au 24 octobre 2024 pour les salles françaises. Devenu phénomène social, le Joker interprété par le monstrueux Joaquin Phoenix avait rassemblé presque 6 millions de téléspectateurs dans le pays des gilets jaunes. Le masque du Joker étant devenu à l’époque, le symbole d’une réelle révolution. Pour deuxième volet musical, la star Lady Gaga rejoint le casting après ses rôles remarqués dans A Star Is Born (2018) de Bradley Cooper – également producteur du premier film Joker(s) -, House of Gucci (2021) de Ridley Scott et son rôle dans la série horrifique American Horror Story. La chanteuse y interprétera, selon le peu d’infos qui ont fuité, Harleen Quinzel. Jeune diplômée en psychiatrie exemplaire après ses travails sur les patients de Gotham City.

Voici les quelques photos et vidéos de ce tournage secret à Los Angeles et New-York. Le rire satirique du personnage principal résonne déjà aux alentours des futurs tapis rouges de Cannes et Venise.

Lady Gaga on the set of “Joker: Folie à Deux”. pic.twitter.com/NgrJJwBCwb — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 25, 2023

First look at the set of “Joker 2” in New Jersey. pic.twitter.com/vwWF7ENoHN — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 23, 2023

First look: Lady Gaga on the set of “Joker: Folie à Deux” in New York City. pic.twitter.com/Pv24C1h6oR — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 25, 2023

