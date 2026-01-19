A Knight of the Seven Kingdoms débarque sur HBO Max : le prequel Game of Thrones en mode aventure humoristique

C’est le moment tant attendu par les fans de Westeros : A Knight of the Seven Kingdoms, le prequel officiel de Game of Thrones, a fait ses débuts sur HBO Max le 18 janvier 2026. Inspirée des novellas Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin, cette série explore des territoires moins sombres mais tout aussi captivants de l’univers ASOIAF, avec un ton plus léger et plein d’aventure.

📅 A Knight of the Seven Kingdoms est disponible dès le 18 janvier 2026 sur HBO Max.

🛡️ Série inspirée des novellas Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin.

😄 Ton plus léger et aventureux que la saga originale.

📺 6 épisodes pour la saison 1, avec une saison 2 déjà confirmée.

Une série qui change l’atmosphère de Westeros

Alors que l’univers de Game of Thrones a souvent été associé à des intrigues politiques violentes, A Knight of the Seven Kingdoms adopte une approche plus aventureuse, presque picaresque. La série suit Ser Duncan le Grand (Dunk), un chevalier vagabond, et son jeune écuyer Egg, dans leurs parcours à travers les Sept Couronnes.

Plus surprenant encore : cette adaptation joue davantage la carte de l’humour et de la camaraderie, rappelant par moments une dynamique buddy-adventure façon Don Quichotte.

Un casting notable et bien reçu

On retrouve à l’écran des performances saluées, notamment celles de Peter Claffey (Ser Duncan) et Dexter Sol Ansell (Egg), mais aussi des personnages historiques forts tels que Lyonel Baratheon incarné par Daniel Ings ou Baelor Targaryen par Bertie Carvel.

Cette palette de personnages enrichit une narration plus légère tout en restant profondément ancrée dans l’univers de Westeros, ravivant l’intérêt des fans hardcore comme des nouveaux venus.

Structure et diffusion

La première saison compte six épisodes, diffusés une fois par semaine sur HBO Max et le réseau HBO, jusqu’au 22 février 2026. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison, preuve de la confiance de la plateforme dans ce format plus « aventure accessible ».

Ce que ça change pour la plateforme

Ce prequel fait beaucoup parler de lui, surtout parce qu’il éloigne l’univers Game of Thrones de son ton ultra-sévère pour proposer une aventure plus légère et plaisante, tout en respectant l’univers original. Les réactions des fans sur les réseaux oscillent entre nostalgie du monde de Martin et enthousiasme pour ce style inédit.

En termes de stratégie SVOD, HBO Max renforce sa position en misant sur des produits « franchise élargie » qui exploitent la richesse narrative d’univers populaires, tout en offrant des formats plus courts et accessibles pour une consommation binging moderne.

