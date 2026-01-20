Streaming France 2025 : Netflix reste leader, Apple TV signe la plus forte progression

Le streaming en France en 2025 reste largement dominé par Netflix, mais la hiérarchie évolue.

Le dernier rapport JustWatch met en lumière la forte progression d’Apple TV et un marché de plus en plus concurrentiel.

Streaming en France : Netflix reste leader en 2025, Apple TV en forte progression

JustWatch vient de publier son rapport annuel sur les parts de marché du streaming en France en 2025, basé sur l’analyse de l’engagement de plus de deux millions d’utilisateurs français entre octobre et décembre 2025, ainsi que sur l’évolution annuelle des principales plateformes.

Un constat s’impose : Netflix conserve sa place de leader, mais la concurrence se resserre, portée par une progression spectaculaire d’Apple TV.

Netflix toujours numéro un, Prime Video au coude-à-coude

Sur l’ensemble de l’année 2025 comme au quatrième trimestre, Netflix domine le marché français du streaming. La plateforme reste néanmoins sous pression, Prime Video se maintenant à seulement 2 points d’écart sur la fin d’année.

Derrière ce duo de tête, Disney+ confirme son statut de solide troisième, permettant à ce trio de concentrer près de 70 % de l’intérêt pour le streaming en France, selon les données JustWatch.

Apple TV dépasse Canal+ et s’impose comme la révélation de 2025

C’est l’un des faits marquants du rapport : Apple TV est la plateforme à la plus forte croissance annuelle en 2025, avec une hausse d’environ 5 points de parts de marché sur l’année.

Cette progression lui permet de dépasser Canal+, qui enregistre au contraire la plus forte baisse annuelle parmi les grandes plateformes.

Dans le même temps, HBO Max et Paramount+ poursuivent leur montée en puissance, grignotant progressivement des parts dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Un marché tiré par les franchises et les séries événements

JustWatch revient également sur les contenus les plus performants par plateforme en 2025, et sur les tendances attendues pour 2026.

Netflix consolide son leadership grâce au retour de Mercredi, Squid Game et Stranger Things, tout en profitant de nouvelles entrées remarquées comme The Electric State ou Frankenstein.

Un paysage du streaming en pleine recomposition

Basée sur l’activité de plus de 2 millions d’utilisateurs mensuels en France, l’étude JustWatch offre une vision indépendante et précise de l’évolution du streaming dans l’Hexagone.

Si Netflix reste incontournable, la montée en puissance d’Apple TV et de nouveaux challengers confirme une recomposition progressive du marché, portée par la qualité et la régularité des contenus proposés.

