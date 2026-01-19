Festival national du film d’animation 2026 à Rennes : la création française en pleine lumière

Chaque printemps, Rennes devient la capitale officieuse de l’animation française. Du 7 au 12 avril 2026, le Festival national du film d’animation revient pour une 32ᵉ édition très attendue, vitrine essentielle d’un secteur en constante effervescence. Courts métrages audacieux, longs métrages d’auteurs, films d’école et rencontres professionnelles : ici, l’animation se pense autant qu’elle se regarde.

📍 Lieu : Rennes

📅 Dates : du 7 au 12 avril 2026

🎬 Au programme : courts métrages, longs métrages, films d’école, séries

👥 Talents mis en avant : auteurs confirmés et jeunes créateurs

🎓 Temps forts : rencontres, ateliers, masterclasses

🎨 Objectif : montrer toute la richesse et la diversité de l’animation française

Le cœur battant de l’animation française

Organisé par l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation), le festival est depuis plus de trente ans un thermomètre créatif du secteur. On y croise aussi bien des figures reconnues que les futurs grands noms de l’animation.

Ces dernières années, le public rennais a pu découvrir ou redécouvrir des œuvres de Florence Miailhe (La Traversée), Rémi Chayé (Tout en haut du monde), Aurel (Josep), ou encore Michel Ocelot, figure tutélaire toujours associée à l’événement. Le festival assume ce mélange des générations, où l’expérimentation côtoie l’émotion pure.

Courts, longs et films d’école : un panorama complet

La force du festival réside dans la diversité de ses sélections. Courts métrages professionnels, films d’étudiants issus d’écoles comme Les Gobelins, La Poudrière ou EMCA Angoulême, mais aussi longs métrages indépendants trouvent ici une visibilité rare.

C’est souvent à Rennes que l’on repère les futures pépites : des films courts à l’identité graphique marquée, des récits intimes ou politiques, et une animation française qui n’hésite plus à sortir du cadre jeunesse pour explorer des thèmes adultes, sociaux ou historiques.

Comprendre comment naît un film animé

Au-delà des projections, le festival joue un rôle pédagogique clé. Rencontres avec les réalisateurs et réalisatrices, masterclasses, ateliers storyboard ou animation image par image permettent de comprendre concrètement comment se fabrique un film.

Pour les étudiants, jeunes auteurs ou simples curieux, c’est une occasion rare d’échanger avec des professionnels du secteur, de la réalisation à la production, dans une ambiance bien plus accessible que les grands marchés internationaux.

Pourquoi ce festival compte vraiment ?

Dans un contexte où l’animation française rayonne à l’international (Annecy, Oscars, plateformes), le Festival national du film d’animation de Rennes agit comme un laboratoire. Ici, pas de tapis rouge démesuré, mais un espace de liberté où les formes se cherchent, se testent et parfois s’inventent.

C’est aussi un rappel précieux : avant Netflix, les séries événement et les longs métrages à gros budget, l’animation reste un art de l’auteur et du collectif.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

Nos dernières bandes-annonces